Шабазз Напьер уже прилетел в Милан и подпишет 6-месячный контракт с клубом (Алессандро Магги)

Разыгрывающий Шабазз Напьер вернется в «Милан», сообщает журналист Sportando Алессандро Магги.

Обозреватель отмечает, что слова главного тренера , что «у него нет новостей», должны быть восприняты в свете здравого смысла, осторожности и уважения к « », на данный момент все еще имеющей контракт с баскетболистом.

Отмечается, что Напьер уже прилетел в и подпишет контракт до 30 июня 2024 года. Соглашение с «Црвеной Звездой» будет расторгнуто в ближайшее время.

Напьер в 11 матчах за «Црвену Звезду» в набирает в среднем 9,8 очка, 1,7 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата.