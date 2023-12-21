Шабазз Напьер уже прилетел в Милан и подпишет 6-месячный контракт с клубом (Алессандро Магги)
Разыгрывающий Шабазз Напьер вернется в «Милан», сообщает журналист Sportando Алессандро Магги.
Обозреватель отмечает, что слова главного тренера Этторе Мессины, что «у него нет новостей», должны быть восприняты в свете здравого смысла, осторожности и уважения к «Црвене Звезде», на данный момент все еще имеющей контракт с баскетболистом.
Отмечается, что Напьер уже прилетел в Милан и подпишет контракт до 30 июня 2024 года. Соглашение с «Црвеной Звездой» будет расторгнуто в ближайшее время.
Напьер в 11 матчах за «Црвену Звезду» в Евролиге набирает в среднем 9,8 очка, 1,7 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата.