Сэм Меррилл обновил рекорды карьеры по очкам и 3-очковым во втором матче подряд – 27 очков и 8 дальних попаданий в игре против «Юты»

Теги Кливленд НБА Баскетбол - видео Юта Сэм Меррилл Баскетбол

60-й номер драфта-2020 Сэм Меррилл обновил рекорды карьеры во втором матче подряд.

В понедельник против «Хьюстона» Меррилл набрал лучшие в карьере 19 очков и оформил 5 трехочковых.

В следующем матче против «Юты» Меррилл вновь обновил свои рекордные показатели результативности: 27 очков и 8 точных трехочковых (14 попыток).

Трибуны «Кавс» стоя аплодировали 27-летнему баскетболисту по окончании встречи.

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1 комментарий
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вот он наш новый Корвер
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