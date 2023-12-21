Сэм Меррилл обновил рекорды карьеры по очкам и 3-очковым во втором матче подряд – 27 очков и 8 дальних попаданий в игре против «Юты»

60-й номер драфта-2020 обновил рекорды карьеры во втором матче подряд.

В понедельник против «Хьюстона» Меррилл набрал лучшие в карьере 19 очков и оформил 5 трехочковых.

В следующем матче против «Юты» Меррилл вновь обновил свои рекордные показатели результативности: 27 очков и 8 точных трехочковых (14 попыток).

Трибуны «Кавс» стоя аплодировали 27-летнему баскетболисту по окончании встречи.