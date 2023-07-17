Кэм Уитмор – MVP Летней лиги НБА

Легкий форвард « » Кэм Уитмор – самый ценный игрок Летней лиги НБА-2023, информирует пресс-служба НБА.

Уитмор принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 20,4 очка, 5,6 подбора и 3 перехвата.

За 31,5 минуты на паркете форвард реализовывал 47% бросков с игры.

Звезда университета Вилланова, который должен был уйти под лотерейным пиком, значительно сдал позиции перед драфтом. Сообщалось, что на это повлияли медицинские отчеты и индивидуальные тренировки с командами.

«Рокетс» забрали Уитмора под 20-м пиком.

Кейонте Джордж («Юта»), Сэм Мерилл («Кливленд»), Орландо Робинсон («Майами») и Хантер Тайсон («Денвер») сформировали первую символическую пятерку.

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