Джей Уильямс: «Стеф Карри еще не вошел в пятерку лучших игроков НБА всех времен»

По мнению бывшего игрока НБА, ныне эксперта ESPN Джея Уильямса, звездный разыгрывающий « » не входит в Топ-5 величайших игроков в истории лиги.

«На мой взгляд, Стеф Карри еще не вошел в пятерку лучших игроков НБА всех времен, но он уже входит в десятку лучших», – сказал Уильямс.

Ранее член Зала славы Шакил О’Нил заявил, что Карри, возможно, пора рассматривать как претендента на звание лучшего игрока в истории .