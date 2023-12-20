Джей Уильямс: «Стеф Карри еще не вошел в пятерку лучших игроков НБА всех времен»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

По мнению бывшего игрока НБА, ныне эксперта ESPN Джея Уильямса, звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри не входит в Топ-5 величайших игроков в истории лиги.

«На мой взгляд, Стеф Карри еще не вошел в пятерку лучших игроков НБА всех времен, но он уже входит в десятку лучших», – сказал Уильямс.

Ранее член Зала славы Шакил О’Нил заявил, что Карри, возможно, пора рассматривать как претендента на звание лучшего игрока в истории НБА.

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6 комментариев
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Пятерки, десятки....

Разбудите меня через сто лет и спросите, что сейчас обсуждают эксперты ESPN.
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Желаю пацану ещё пяток лет поиграть, лучшему снайперу обязательно войти в 10ку по результивности. А это 3-4 сезона нормально наваливать.
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Да конечно все эти рейтинги бред полный
Стеф точно один из двух (дюрант не в счет) лучших игроков своего поколения
За всю историю слишком субъективно имхо
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В своей весовой категории он лучший за всю историю, он и так выше головы прыгнул. Вспомните каким он приходил в лигу и кем стал. Уверен, что даже его родители и он сам не думал, что вот так все обернется. Давайте быть честными, с таким ростом и телосложением(физикой) добиться таких высот в баскетболе не реально! Так что считаю, что он и так прыгнул выше головы и более не возможно
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А в NFL уже заговорили, что молодой квотербек "Канзас-Сити" - самый лучший на своей позиции в истории лиги. И так всегда. Лучший тот кто сегодня, а не вчера. А эксперт ESPN Джей Уильямс, сказал Шакилу, что он уже забыл про Майкла Джордана и это не правильно. Шак в годы его карьеры не очень жаловал "Его Воздушество" и они стали спорить, но ведущий программы их пресёк и пошла реклама.
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Ответ quznez
Желаю пацану ещё пяток лет поиграть, лучшему снайперу обязательно войти в 10ку по результивности. А это 3-4 сезона нормально наваливать.
топ-3 снайпер по очкам у нас карл мелоун. его в топ-30 не все включают, не то что в топ 10.
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