Джей Уильямс: «Стеф Карри еще не вошел в пятерку лучших игроков НБА всех времен»
По мнению бывшего игрока НБА, ныне эксперта ESPN Джея Уильямса, звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри не входит в Топ-5 величайших игроков в истории лиги.
«На мой взгляд, Стеф Карри еще не вошел в пятерку лучших игроков НБА всех времен, но он уже входит в десятку лучших», – сказал Уильямс.
Ранее член Зала славы Шакил О’Нил заявил, что Карри, возможно, пора рассматривать как претендента на звание лучшего игрока в истории НБА.
Разбудите меня через сто лет и спросите, что сейчас обсуждают эксперты ESPN.
Стеф точно один из двух (дюрант не в счет) лучших игроков своего поколения
За всю историю слишком субъективно имхо