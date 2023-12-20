«Парма» впервые в истории обыграла ЦСКА на домашней арене

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Пермская «Парма» впервые в истории клуба одержала победу над московским ЦСКА на домашней арене – 82:78.

Лучшими в составе победителей стали Айзейя Риз (22 очка + 7 передач), Би Джей Джонсон (21 + 5 подборов) и Руслан Абдулбасиров (18 + 10 подборов). У армейцев отличились Антон Астапкович (21 + 6 подборов), Каспер Уэйр (19) и Амат М’Бай (13 + 5 передач).

«Парма» продлила победную серию до шести матчей.

В нынешнем сезоне Лиги ВТБ не осталось команд, которые бы не проигрывали ни дома, ни в гостях.

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4 комментария
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Спасибо Парма. Был на матче. Сорвал голос. Всем сердцем за Вас. Лучшие болельщики в Перми. Лучшая игра с мячом!!!
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Атмосфера Урал-Грейта!!!
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"Парму" с победой, достойно. Поражение ЦСКА было вопросом времени, мотивации на подобные игры не хватает, учитывая положение дел и уровень большинства оппозиции.
Но что ж, будет уроком, и посмотрим как Райкович его выполнит.
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А кто допустил Гомельского комментировать, ЦСКА же его забанил? )))
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