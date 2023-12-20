«Парма» впервые в истории обыграла ЦСКА на домашней арене
Пермская «Парма» впервые в истории клуба одержала победу над московским ЦСКА на домашней арене – 82:78.
Лучшими в составе победителей стали Айзейя Риз (22 очка + 7 передач), Би Джей Джонсон (21 + 5 подборов) и Руслан Абдулбасиров (18 + 10 подборов). У армейцев отличились Антон Астапкович (21 + 6 подборов), Каспер Уэйр (19) и Амат М’Бай (13 + 5 передач).
«Парма» продлила победную серию до шести матчей.
В нынешнем сезоне Лиги ВТБ не осталось команд, которые бы не проигрывали ни дома, ни в гостях.
Но что ж, будет уроком, и посмотрим как Райкович его выполнит.