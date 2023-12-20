Евгений Пашутин о матче с ЦСКА: «Очень большая победа для нас»

Главный тренер «Пармы» заявил, что команда одержала очень важную победу над московским (82:78) и теперь должна сосредоточиться на попадании в Топ-6 Лиги ВТБ.

«Думаю, что это очень большая победа для нас! Поздравляю всех с победой! Сегодня мы были едины со всем «Молотом». Феноменальная энергетика.

Ребята объединились, достойно защищались, после перерыва поговорили и исправили некоторые ошибки. Была установка в концовке играть 1 на 1, не давать забить «треху» и заставлять идти в проход и останавливать соперника. В нападении приобрели уверенность за счет поддержки зала. Все бились самоотверженно.

Сейчас мы должны восстановиться и быть готовыми идти к своей цели – попаданию в шестерку», – сказал Пашутин.