Евгений Пашутин о матче с ЦСКА: «Очень большая победа для нас»

Теги ЦСКА Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин заявил, что команда одержала очень важную победу над московским ЦСКА (82:78) и теперь должна сосредоточиться на попадании в Топ-6 Лиги ВТБ.

«Думаю, что это очень большая победа для нас! Поздравляю всех с победой! Сегодня мы были едины со всем «Молотом». Феноменальная энергетика.

Ребята объединились, достойно защищались, после перерыва поговорили и исправили некоторые ошибки. Была установка в концовке играть 1 на 1, не давать забить «треху» и заставлять идти в проход и останавливать соперника. В нападении приобрели уверенность за счет поддержки зала. Все бились самоотверженно.

Сейчас мы должны восстановиться и быть готовыми идти к своей цели – попаданию в шестерку», – сказал Пашутин.

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