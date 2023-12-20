Бывший игрок НБА Кеньон Мартин в подкасте Гилберта Аренаса признался, что не понимает, почему никто еще не ответил («Голден Стэйт») после множества неспортивных поступков в его карьере.

«Как говорил Зи-Бо [ ]? «Там, откуда я родом, обижают самих хулиганов». Я люблю Дрэймонда, ценю то, что он сделал для баскетбола, для «Уорриорз», откуда он родом, и все такое. Но до сих пор никто еще не дал ему по зубам. Никаких последствий ни от команды, ни от еще 400 с лишним игроков лиги.

Ни разу не было, когда он что-то вытворит, чтобы кто-то сказал: «Черт, вы видели, что этот парень сделал с Дрэймондом? Дрэймонд поступил вот так, и кто-то выбил из него всю дурь», – интересуется Мартин.