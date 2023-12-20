«До сих пор никто еще не дал ему по зубам». Кеньон Мартин не понимает, почему Дрэймонд Грин остается безнаказанным

Теги Кеньон Мартин Зак Рэндолф НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин в подкасте Гилберта Аренаса признался, что не понимает, почему никто еще не ответил Дрэймонду Грину («Голден Стэйт») после множества неспортивных поступков в его карьере.

«Как говорил Зи-Бо [Зак Рэндолф]? «Там, откуда я родом, обижают самих хулиганов». Я люблю Дрэймонда, ценю то, что он сделал для баскетбола, для «Уорриорз», откуда он родом, и все такое. Но до сих пор никто еще не дал ему по зубам. Никаких последствий ни от команды, ни от еще 400 с лишним игроков лиги.

Ни разу не было, когда он что-то вытворит, чтобы кто-то сказал: «Черт, вы видели, что этот парень сделал с Дрэймондом? Дрэймонд поступил вот так, и кто-то выбил из него всю дурь», – интересуется Мартин.

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2 комментария
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Потому что за это можно вылететь из лиги, а это никому не надо. Играй Грин не в ГС, думаю его осадили и выкинули бы раньше. Терпели за счет чемпионской команды, где он важный винт, но не системообразующий игрок!
Сейчас время ГС ушло, можно заняться воспитанием.
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В целом у Мартина есть здравое зерно: Йокич приложил Морриса и как-то бойцовская спесь слетела сразу с обоих братьев. Только загвоздка ещё и в том что Грин, как ни крути, весьма статусный игрок с регалиями, в отличие от тех же Морисов, поэтому поставить его на место мог бы кто-то из совсем уж суперзвёзд, а к таким он и не лезет
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