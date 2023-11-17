Единая лига ВТБ. «Уралмаш» – «Самара», «Нижний Новгород» встретится с МБА

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В пятницу, 17 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

«Уралмаш» в Екатеринбурге встретится с «Самарой», «Нижний Новгород» примет столичную МБА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Уралмаш – Самара
Дата проведения
17 ноября, 17.00, «ДИВС»
Онлайн матча

Пари Нижний Новгород – МБА
Дата проведения
17 ноября, 19.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 9-1, УНИКС – 7-2, Енисей – 7-3, Руна – 6-3, Зенит – 6-4, Астана – 5-4, Локомотив-Кубань – 5-5, Уралмаш – 5-5, Самара – 5-5, МБА – 4-6, Нижний Новгород – 3-6, Автодор – 3-7, Парма – 3-7, Минск – 0-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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