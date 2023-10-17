Игорь Кочарян о новом сезоне Лиги ВТБ: «Сейчас нет принципиальной разницы, с кем играешь. Лига выровнялась»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян назвал причины поражения в недавнем матче Лиги ВТБ с «Самарой», а также отметил плотность борьбы и высокую конкуренцию в новом сезоне.

– МБА все считали фаворитом в домашней встрече лиги с «Самарой», однако гостям удалось одержать победу. Как это прокомментируете?

– Ну, не получилось. Может быть, немножко ребята перенервничали. Все‑таки груз ответственности давил: первая домашняя игра в сезоне, много зрителей. Неудачно начали матч и сразу же улетели в «-16». Потом героически догоняли соперника, вернулись в игру и повели в счете. Потом снова отставание было в 14 очков, но снова достали. Догонять всегда тяжелее, и, конечно, эти два рывка потребовали очень много сил. И в принципе в концовке самарские легионеры взяли на себя инициативу и решили исход встречи. А у нас, может быть, ребятам где‑то немножко не хватило лидерских качеств. Надо было взять кому‑то игру на себя и повести за собой команду. Но немножко где‑то сил не хватило, где‑то психологически поддавились. Не получилось выиграть, но впереди длинный сезон, много матчей, постараемся, чтобы следующие концовки встреч были в нашу сторону.

– МБА на старте сезона выиграл один матч и потерпел три поражения. Перед «Зенитом» это обстоятельство эмоционально на команду не давит?

– Мне кажется, что сейчас особого давления нет, потому что сегодня очень ровный чемпионат. Мы это можем наблюдать по многим матчам стартовавшего сезона, когда каждый может обыграть каждого. Так что, думаю, сейчас нет принципиальной разницы, с кем играешь. Чемпионат показывает, что лига выровнялась, и все команды достойные. Практически в каждом матче сейчас серьезная конкуренция.

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