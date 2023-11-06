Андрей Кириленко: «Рад, что у нас в чемпионате появляются хорошие, самобытные команды»

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил уровень конкуренции в Лиге ВТБ, а также порадовался удачному переходу в турнир нескольких клубов из Суперлиги.

«Очень много в нашем чемпионате интересных матчей, команды, за исключением последних двух, сейчас являются очень конкурентоспособными. Не надо смотреть на то, что идет без поражений, у них из восьми было пять-шесть игр, где они выиграли с разницей меньше пяти очков. Если говорить об их текущем лидерстве, то это клуб, который всегда ставит перед собой самые большие задачи, поэтому то, что армейцы возглавляют таблицу, не бывает удивительным, но повторю, что исход многих матчей мог быть другим. Мне очень нравится, что у нас интрига в каждом мате, что у нас меняются чемпионы, возможно, так будет и в этот раз.

Хочу отметить, что в последнее годы пять команд из Суперлиги попали в Единую лигу ВТБ, и они абсолютно соответствуют ее уровню. У «Пармы» первый сезон был неудачный, и тогда перед нами встал вызов, чтобы подтянуть уровень команд для того, чтобы они не ударили в грязь лицом в топовом чемпионате. Мы очень порадовались, что в прошлом сезоне « » и преподнесли много сюрпризов лидерам. В этом году дебютировали « » и « », и они тоже играют на равных с нашими лучшими командами. Я рад, что у нас в чемпионате появляются такие хорошие, самобытные команды», – заявил Кириленко.

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