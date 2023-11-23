Скип Бэйлесc: «Леброн в глубине души знает, что Джордан – Единственный, с огромным отрывом величайший»

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс раскритиковал форварда « » на своей странице в соцсети.

«После того как Леброн преодолел отметку в 39 000 очков, он написал: «Второй, и я это не про себя». Зачем он вообще вспоминает ? Потому что Леброн в глубине души знает, что Джордан – Единственный, с огромным отрывом GOAT, самый крутой баскетболист в истории», – написал Бэйлесс.