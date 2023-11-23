Скип Бэйлесc: «Леброн в глубине души знает, что Джордан – Единственный, с огромным отрывом величайший»
Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс раскритиковал форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса на своей странице в соцсети.
«После того как Леброн преодолел отметку в 39 000 очков, он написал: «Второй, и я это не про себя». Зачем он вообще вспоминает Джордана? Потому что Леброн в глубине души знает, что Джордан – Единственный, с огромным отрывом GOAT, самый крутой баскетболист в истории», – написал Бэйлесс.
Я не считаю Леброна лучшим в истории, но я не считаю и таким Дюранта или Джордана, для меня лучшие есть только в определенных умениях, а выбирать одного лучшего это скука и спор ни о чем. Как сравниваются игроки игравшие в разные эпохи я в принципе не понимаю.
Есть такое. В оригинале: top-2, and I’m not 2. 1 of 1.
Если это про Джордана, то зря. Не понимаю этого.
Сам Джордан классно ответил в свое время, что споры о лучшем игроке это глупость, спорить надо о лучшей команде. Сам он выбрал Чикаго 95/96.