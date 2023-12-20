Джа Морэнт об освистывании в Новом Орлеане: «Меня многие не любят»

Разыгрывающий « » во вторник дебютировал в сезоне после длительной дисквалификации.

В выездном матче с « » (115:113) Морэнт набрал 34 очка и исполнил победный бросок под сирену.

Болельщики «Пеликанс» освистали Морэнта.

«Даже не знаю. Меня многие не любят.

Более всего удивило то, что после моего объявления в стартовой пятерке раздались громкие аплодисменты, а когда началась игра, я услышал свист в свой адрес. Мне сложно назвать причину, не делал ничего плохого «Пеликанс» и их болельщикам. Но они должны поддерживать свою команду, так что все нормально», – заявил Джа.