Джа Морэнт показал жест «слишком маленький» после попадания с сопротивлением Хосе Альварадо

Теги Мемфис Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Джа Морэнт Хосе Альварадо Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт вернулся после 25-матчевой дисквалификации, приняв участие во встрече с «Новым Орлеаном» (115:113).

Под занавес третьей четверти Морэнт показал жест «слишком маленький» после прохода через всю площадку и попадания с сопротивлением разыгрывающего «Пеликанс» Хосе Альварадо.

Морэнт набрал 34 очка (12 из 24 с игры), 6 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот за 35 минут.

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3 комментария
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Ну Джа теперь будет осторожен. Никаких пушек в прямых эфирах больше не покажет. Но в то же время Черный Иисус (а ведь именно так сам Морант иногда себя же называет) просто обязан подтверждать свою якобы крутость - так пусть лучше проявляет ее и агрессию на площадке. Можно попробовать Дреймонду втащить, например, вот и увидим ху из ху))
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Ну с подростками у Джа особенные отношения
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Здесь, скорее, слишком медленный
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