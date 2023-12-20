Разыгрывающий « » вернулся после 25-матчевой дисквалификации, приняв участие во встрече с « » (115:113).

Под занавес третьей четверти Морэнт показал жест «слишком маленький» после прохода через всю площадку и попадания с сопротивлением разыгрывающего «Пеликанс» .

Морэнт набрал 34 очка (12 из 24 с игры), 6 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот за 35 минут.