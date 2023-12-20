Джа Морэнт показал жест «слишком маленький» после попадания с сопротивлением Хосе Альварадо
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт вернулся после 25-матчевой дисквалификации, приняв участие во встрече с «Новым Орлеаном» (115:113).
Под занавес третьей четверти Морэнт показал жест «слишком маленький» после прохода через всю площадку и попадания с сопротивлением разыгрывающего «Пеликанс» Хосе Альварадо.
Морэнт набрал 34 очка (12 из 24 с игры), 6 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот за 35 минут.