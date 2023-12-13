«Там, откуда я родом, это считается боевой стойкой». Джа Морэнт заявил в суде, что ударил подростка в целях самообороны

Звездный разыгрывающий « » в понедельник впервые дал показания в судебном процессе, в котором его обвиняют в нападении на подростка во время любительского матча.

Инцидент случился 26 июля 2022 года на площадке, расположенной в доме родителей Морэнта.

Баскетболист заявил, что действовал в целях самообороны. По словам Морэнта, Джошуа Хэллоуэй, которому на тот момент было 17 лет, положил мяч ему под ноги, что является неуважением. Затем они начали перебрасывать мяч друг другу, пока Холлоуэй не бросил мяч в лицо Морэнту.

«Мне было больно. Я спросил его: «Что ты делаешь?» Он ничего не ответил и вместо этого подтянул шорты. Там, откуда я родом, это считается боевой стойкой. Холлоуэй сделал шаг ко мне, после чего я сделал шаг вперед и нанес удар. Я ударил его первым, чтобы защитить себя», — заявил Морэнт.

Во время допроса адвокат Морэнта достал мяч, и они стали перебрасывать мяч друг другу, чтобы продемонстрировать передачу от груди. Затем адвокат истца, Ребекка Адельман, попросила Морэнта сделать то же самое во время перекрестного допроса.

Адельман спросила Морэнта, боялся ли он, что Холлоуэй его ударит, на что Морэнт ответил утвердительно. Когда Адельман спросила, считал ли он, что этот удар причинит ему боль, он ответил: «Для этого удар и наносят».

Холлоуэй обвиняет Морэнта и его близкого друга Давонте Пака в нападении и причинении эмоционального стресса.