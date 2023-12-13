«Там, откуда я родом, это считается боевой стойкой». Джа Морэнт заявил в суде, что ударил подростка в целях самообороны

Теги происшествия Мемфис НБА Баскетбол - видео Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфис» Джа Морэнт в понедельник впервые дал показания в судебном процессе, в котором его обвиняют в нападении на подростка во время любительского матча.

Инцидент случился 26 июля 2022 года на площадке, расположенной в доме родителей Морэнта.

Баскетболист заявил, что действовал в целях самообороны. По словам Морэнта, Джошуа Хэллоуэй, которому на тот момент было 17 лет, положил мяч ему под ноги, что является неуважением. Затем они начали перебрасывать мяч друг другу, пока Холлоуэй не бросил мяч в лицо Морэнту.

«Мне было больно. Я спросил его: «Что ты делаешь?» Он ничего не ответил и вместо этого подтянул шорты. Там, откуда я родом, это считается боевой стойкой. Холлоуэй сделал шаг ко мне, после чего я сделал шаг вперед и нанес удар. Я ударил его первым, чтобы защитить себя», — заявил Морэнт.

Во время допроса адвокат Морэнта достал мяч, и они стали перебрасывать мяч друг другу, чтобы продемонстрировать передачу от груди. Затем адвокат истца, Ребекка Адельман, попросила Морэнта сделать то же самое во время перекрестного допроса.

Адельман спросила Морэнта, боялся ли он, что Холлоуэй его ударит, на что Морэнт ответил утвердительно. Когда Адельман спросила, считал ли он, что этот удар причинит ему боль, он ответил: «Для этого удар и наносят».

Холлоуэй обвиняет Морэнта и его близкого друга Давонте Пака в нападении и причинении эмоционального стресса. 

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8 комментариев
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Еще 25 матчей этому господину. С Грином замечательный дуэт бы получился.
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О да, в белом спокойном районе в Южной Каролине конечно сразу морды бьют за такое
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Боевая стойка, стиль "подтянутые штаны". Интересное кун-фу.
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выглядил как заготовка для отличных мемов.

Дрэймонд Грин: "Там, откуда я родом, в баскетбол играют без мяча"
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В джунглях?
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А если бы снял шорты, то значит он сдаётся
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Ну волыну на суд не принёс - уже успех
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Прикол в том, что Джа первым заяву накатал, якобы за угрозы. Значит не пацан. Пусть по закону и отвечает за то, что щелканул малолетке.
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