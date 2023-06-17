Джа Морэнт в мае записал видео, доказывая, что у него ненастоящий пистолет

Теги Мемфис НБА видео фото Джа Морэнт Баскетбол

TMZ опубликовал видео, на котором Джа Морэнт демонстрирует, что его пистолет является всего лишь зажигалкой. Разыгрывающего «Мемфиса» можно легко узнать по уникальным татуировкам на руке.

По информации TMZ, игрок записал видео 14 мая, через день после второго инцидента с пистолетом в прямом эфире. Игрок разослал ролик друзьям и родственникам, чтобы доказать, что у него нет настоящего огнестрельного оружия.

Вчера НБА отстранила Морэнта на 25 матчей сезона-2023/24 за повторную демонстрацию оружия в соцсетях.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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7 комментариев

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Виктор Воронцов
Настоящий гэнгста👍🏽
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Lokomotiv__1992
Будь это зажигалка он бы это доказал прямо в эфире )
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711M
самая дорогая зажигалка в истории
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Sergey Mikhaylenko
Можете считать меня наивным, но я думаю, что теперь Джа исправится. Он может быть ничего и не понял, но просто станет аккуратнее и сдержаннее вести себя на публике.

Ну или мне хочется так верить, потому что хочется увидеть побольше хайлайтов с ним)
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Алексей Зиновьев
Вот оно что! Тру OG носит с собой пистолетик из Детского мира
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zastup
Мамкин гангстер
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