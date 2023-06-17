Джа Морэнт в мае записал видео, доказывая, что у него ненастоящий пистолет

TMZ опубликовал видео, на котором Джа Морэнт демонстрирует, что его пистолет является всего лишь зажигалкой. Разыгрывающего « » можно легко узнать по уникальным татуировкам на руке.

По информации TMZ, игрок записал видео 14 мая, через день после второго инцидента с пистолетом в прямом эфире. Игрок разослал ролик друзьям и родственникам, чтобы доказать, что у него нет настоящего огнестрельного оружия.

Вчера НБА отстранила Морэнта на 25 матчей сезона-2023/24 за повторную демонстрацию оружия в соцсетях.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры