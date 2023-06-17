Джа Морэнт в мае записал видео, доказывая, что у него ненастоящий пистолет
TMZ опубликовал видео, на котором Джа Морэнт демонстрирует, что его пистолет является всего лишь зажигалкой. Разыгрывающего «Мемфиса» можно легко узнать по уникальным татуировкам на руке.
По информации TMZ, игрок записал видео 14 мая, через день после второго инцидента с пистолетом в прямом эфире. Игрок разослал ролик друзьям и родственникам, чтобы доказать, что у него нет настоящего огнестрельного оружия.
Вчера НБА отстранила Морэнта на 25 матчей сезона-2023/24 за повторную демонстрацию оружия в соцсетях.
Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры
Ну или мне хочется так верить, потому что хочется увидеть побольше хайлайтов с ним)