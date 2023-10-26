Зайон Уильямсон поставил сверху через Джарена Джексона-младшего, затем двумя руками вколотил с наброса Ингрэма
«Новый Орлеан» справился с «Мемфисом» в первом матче сезона – 111:104.
Тяжелый форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон устроил шоу под занавес первой половины. Сначала первый номер драфта-2019 поставил сверху правой рукой через лучшего оборонительного игрока-2023 Джарена Джексона-младшего, а в следующем владении в полете положил мяч в корзину с передачи Брэндона Ингрэма.
Уильямсон провел на паркете почти 32 минуты. Он отметился 23 очками и 7 подборами, реализовав 9 из 17 бросков с игры и 5 из 7 с линии.
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Он был нереально быстр.
https://www.youtube.com/watch?v=TKmpQyo9muU&ab_channel=NBA