Зайон Уильямсон поставил сверху через Джарена Джексона-младшего, затем двумя руками вколотил с наброса Ингрэма

Теги Мемфис Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Зайон Уильямсон Баскетбол

«Новый Орлеан» справился с «Мемфисом» в первом матче сезона – 111:104.

Тяжелый форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон устроил шоу под занавес первой половины. Сначала первый номер драфта-2019 поставил сверху правой рукой через лучшего оборонительного игрока-2023 Джарена Джексона-младшего, а в следующем владении в полете положил мяч в корзину с передачи Брэндона Ингрэма.

Уильямсон провел на паркете почти 32 минуты. Он отметился 23 очками и 7 подборами, реализовав 9 из 17 бросков с игры и 5 из 7 с линии.

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16 комментариев

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totocash
Ответ Казбек Бимбасов
Коленей опять надолго не хватит, а жаль. На такое интересно смотреть, он мог бы стать чем-то вроде молодого Леброна
скорее больше на баркли похож
+20
0
+20
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Мурзин Ринат
Ответ Казбек Бимбасов
Коленей опять надолго не хватит, а жаль. На такое интересно смотреть, он мог бы стать чем-то вроде молодого Леброна
Пока что почти Блейк Гриффин на минималках
+15
-3
+12
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Djoyin
В предсезоне тоже данчил, но намного осторожнее, чем раньше. Может ему что-то насоветовали
+9
-1
+8
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йозе марино
с наброса Ингрэма красота конечно)
+7
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+7
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rembrandao
Ответ ɔculpa
Показалось, что лишнего веса там ещё хватает(
Но двигается достаточно шустро
+7
0
+7
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Денис Кёнигсберг
Давайте просто насладимся. Очень красиво
+5
0
+5
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noke
Ответ chestisovest mira
Посмотри хайлайты на Ютубе Баркли в Филадельфии. Он был нереально быстр. https://www.youtube.com/watch?v=TKmpQyo9muU&ab_channel=NBA
Я специально пересмотрел перед тем как комментарий написать, потому что не в первый раз такое сравнение слышу. Но такого сочетания силы, вертикального движения, подвижности в воздухе там нет. Ну запустите рядом - становится очевидно. Что-нибудь типа https://www.youtube.com/watch?v=tQppNozXI9A
+3
0
+3
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ɔculpa
Показалось, что лишнего веса там ещё хватает(
+1
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Батя ивана
Первые 15 игр данчит, остальные 67 - лечится, набирает и худеет. Таков путь)
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chestisovest mira
Ответ noke
Да не было у Баркли такой динамики.
Посмотри хайлайты на Ютубе Баркли в Филадельфии.
Он был нереально быстр.
https://www.youtube.com/watch?v=TKmpQyo9muU&ab_channel=NBA
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алексей батькович
Ответ totocash
скорее больше на баркли похож
Это Баркли на зайку похож
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Grin of Ant
Ответ ɔculpa
Показалось, что лишнего веса там ещё хватает(
Так и есть. Летом на фотках он похудее был, но вполне возможно, что сейчас это мясо, а не жирок
+1
-1
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