« » справился с « » в первом матче сезона – 111:104.

Тяжелый форвард «Пеликанс» устроил шоу под занавес первой половины. Сначала первый номер драфта-2019 поставил сверху правой рукой через лучшего оборонительного игрока-2023 Джарена Джексона-младшего, а в следующем владении в полете положил мяч в корзину с передачи Брэндона Ингрэма.

Уильямсон провел на паркете почти 32 минуты. Он отметился 23 очками и 7 подборами, реализовав 9 из 17 бросков с игры и 5 из 7 с линии.

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