Кермит Вашингтон: «В 90-е Дрэймонд Грин не посмел бы никого ударить. Он бы лежал в больнице каждую неделю»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Кермит Вашингтон Баскетбол

Бывшая звезда НБА Кермит Вашингтон поделился своим мнением о дисциплинарных проблемах Дрэймонда Грина и выразил сомнение, что форвард «Уорриорз» стал бы вести себя подобным образом, если бы играл в лиге 20–30 лет назад.

«Дрэймонд Грин не сделал бы этого 20-30 лет назад. Давайте будем честными, он хороший игрок. И он хороший игрок в очень хорошей команде.

Он бы не посмел. Я имею в виду, что тогда в лиге было много крутых парней. Посмотрите на «Сиэтл», там были Лонни Шелтон и Пол Сайлас, там был Трак Робинсон, там был Клиффорд Рэй. В каждой команде был крутой парень. Дрэймонд Грин ни за что бы никого не ударил.

Он бы лежал в больнице каждую неделю. Но ему хватило бы ума, чтобы понять, что иерархия другая. Ребята сейчас зарабатывают миллионы долларов. Они не хотят, чтобы их дисквалифицировали и они потеряли две или три сотни тысяч долларов», – сказал Вашингтон.

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7 комментариев
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Ответ I Luv It
Если что это тот мужик который одним ударом закончил игровую карьеру Руди Томьяновича
Каюсь, перепроверил - не закончил, но плюха была знатная(
+7
0
+7
Если что это тот мужик который одним ударом закончил игровую карьеру Руди Томьяновича
+5
0
+5
Ну Баркли бы его утихомирил)
+3
0
+3
"Бывшая звезда НБА"
0
0
0
https://youtu.be/Jq-7ge0oiik?si=9sQKMwYzogn1KMnf примерно как Грин Пула)
0
0
0
Ответ Султанова Султанова
https://youtu.be/Jq-7ge0oiik?si=9sQKMwYzogn1KMnf примерно как Грин Пула)
Пул отделался испугом, с этим ударом не сравнится
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