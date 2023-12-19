Кермит Вашингтон: «В 90-е Дрэймонд Грин не посмел бы никого ударить. Он бы лежал в больнице каждую неделю»

Бывшая звезда НБА Кермит Вашингтон поделился своим мнением о дисциплинарных проблемах и выразил сомнение, что форвард «Уорриорз» стал бы вести себя подобным образом, если бы играл в лиге 20–30 лет назад.

«Дрэймонд Грин не сделал бы этого 20-30 лет назад. Давайте будем честными, он хороший игрок. И он хороший игрок в очень хорошей команде.

Он бы не посмел. Я имею в виду, что тогда в лиге было много крутых парней. Посмотрите на «Сиэтл», там были Лонни Шелтон и Пол Сайлас, там был Трак Робинсон, там был Клиффорд Рэй. В каждой команде был крутой парень. Дрэймонд Грин ни за что бы никого не ударил.

Он бы лежал в больнице каждую неделю. Но ему хватило бы ума, чтобы понять, что иерархия другая. Ребята сейчас зарабатывают миллионы долларов. Они не хотят, чтобы их дисквалифицировали и они потеряли две или три сотни тысяч долларов», – сказал Вашингтон.