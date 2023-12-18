«Детройт» начал сезон с результатом 2-1, а затем выдал серию из 23 поражений (продолжается), которая стала антирекордом клуба.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин по ходу этой серии трижды удалялся с площадки. У него пока что больше удалений, чем у «Пистонс» побед (3-2).

Грин на данный момент отстранен от матчей на неопределенный срок за удар по лицу Юсуфа Нуркича из «Финикса». «Детройт» идет последним в НБА – 2-24.