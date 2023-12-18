У Дрэймонда Грина в нынешнем сезоне больше удалений, чем у «Детройта» побед

Теги Детройт Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин довление Баскетбол

«Детройт» начал сезон с результатом 2-1, а затем выдал серию из 23 поражений (продолжается), которая стала антирекордом клуба.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин по ходу этой серии трижды удалялся с площадки. У него пока что больше удалений, чем у «Пистонс» побед (3-2).

Грин на данный момент отстранен от матчей на неопределенный срок за удар по лицу Юсуфа Нуркича из «Финикса». «Детройт» идет последним в НБА – 2-24.

8 комментариев
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У него удалений больше, чем у меня было женщин.
+9
0
+9
А у меня на машине больше колес, чем у Грина удалений (4-3)
+6
-2
+4
Надо отдельный внутрисезонный турнир организовать для них
Еще Пула туда
+3
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+3
вот настолько мало у него удалений
+1
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К моменту возвращения Грина всё равно удалений у последнего будет не меньше, чем побед у Детроита) Вангую 3-3 в серии))
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Ответ Mr.BadGuy
А у меня на машине больше колес, чем у Грина удалений (4-3)
переходи на мотик, будешь как Детроит)
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Ответ Mr.BadGuy
Шутку понял. Смешно!
Есть и вторая грань))
На дороге ведь оно как: либо ты в кого-то въезжаешь, либо в тебя. А когда ты на мотоцикле, то почти всегда - тебя. Вот и Детроит, как на мотоцикле, почти всегда его "сбивают". Две победы - это такой же инвалид на мопеде и кошка-перебежчик))
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