У Дрэймонда Грина в нынешнем сезоне больше удалений, чем у «Детройта» побед
«Детройт» начал сезон с результатом 2-1, а затем выдал серию из 23 поражений (продолжается), которая стала антирекордом клуба.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин по ходу этой серии трижды удалялся с площадки. У него пока что больше удалений, чем у «Пистонс» побед (3-2).
Грин на данный момент отстранен от матчей на неопределенный срок за удар по лицу Юсуфа Нуркича из «Финикса». «Детройт» идет последним в НБА – 2-24.
Еще Пула туда
На дороге ведь оно как: либо ты в кого-то въезжаешь, либо в тебя. А когда ты на мотоцикле, то почти всегда - тебя. Вот и Детроит, как на мотоцикле, почти всегда его "сбивают". Две победы - это такой же инвалид на мопеде и кошка-перебежчик))