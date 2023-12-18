Дрэймонд Грин «начал посещение консультаций» специалистов. Форвард «Голден Стэйт» пропустит минимум 3 недели

Тяжелый форвард « » «начал проходить консультацию» у специалистов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Журналист добавляет, что Грин пропустит «минимум 3 недели».

Грин отстранен от матчей на неопределенный срок за удар Юсуфа Нуркича из «Финикса» по лицу. Ранее баскетболист использовал удушающий прием против центрового «Миннесоты» Руди Гобера, за что был дисквалифицирован на пять матчей.