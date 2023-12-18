Дрэймонд Грин «начал посещение консультаций» специалистов. Форвард «Голден Стэйт» пропустит минимум 3 недели

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин «начал проходить консультацию» у специалистов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Журналист добавляет, что Грин пропустит «минимум 3 недели».

Грин отстранен от матчей на неопределенный срок за удар Юсуфа Нуркича из «Финикса» по лицу. Ранее баскетболист использовал удушающий прием против центрового «Миннесоты» Руди Гобера, за что был дисквалифицирован на пять матчей.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любопытно, в какой области они специалисты
0
0
0
Да бесполезно его лечить..
0
0
0
вот настригут шерсти с этого барана....
0
0
0
Ответ Mikael Rikhard
патологический лжец и человек уничтоживший династию ГСВ. ничему он не научится. его надо сливать. это бомба для организации. чем дальше ГСВ отдаляет слив этого "актива", тем больнее будет организации
Человек, который является одним из двух игровых столпов династии наряду с Карри.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий