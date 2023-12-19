Йовица Арсич перед игрой с «Автодором»: «Енисей» в хорошем настроении, но не в полном составе»
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Автодором».
«Команда в хорошем настроении, но не в полном составе. Во вторник будет понятно, в каком составе мы подойдем к игре.
«Автодор» выглядят намного лучше, чем два месяца назад на старте сезона. После нашей первой встречи они усилили свой состав и намного лучше стали играть в защите. Но у нас есть задача – выиграть дома и порадовать наших болельщиков. Постараемся сделать все для победы», – признался Арсич.