Йовица Арсич перед игрой с «Автодором»: «Енисей» в хорошем настроении, но не в полном составе»

Главный тренер « » Йовица Арсич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с « ».

«Команда в хорошем настроении, но не в полном составе. Во вторник будет понятно, в каком составе мы подойдем к игре.

«Автодор» выглядят намного лучше, чем два месяца назад на старте сезона. После нашей первой встречи они усилили свой состав и намного лучше стали играть в защите. Но у нас есть задача – выиграть дома и порадовать наших болельщиков. Постараемся сделать все для победы», – признался Арсич.