Йовица Арсич перед игрой с «Автодором»: «Енисей» в хорошем настроении, но не в полном составе»

Теги Автодор Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Автодором».

«Команда в хорошем настроении, но не в полном составе. Во вторник будет понятно, в каком составе мы подойдем к игре.

«Автодор» выглядят намного лучше, чем два месяца назад на старте сезона. После нашей первой встречи они усилили свой состав и намного лучше стали играть в защите. Но у нас есть задача – выиграть дома и порадовать наших болельщиков. Постараемся сделать все для победы», – признался Арсич.

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1 комментарий
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победа Автодора ,железно
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