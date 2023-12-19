Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Автодор»

Во вторник, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ « » в Красноярске примет саратовский « ».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 16-1, УНИКС – 11-4, Зенит – 12-5, Локомотив-Кубань – 11-6, Енисей – 10-7, Парма – 9-8, Самара – 9-8, Уралмаш – 8-8, Руна – 8-9, Астана – 8-9, Автодор – 6-11, МБА – 5-12, Нижний Новгород – 4-12, Минск – 0-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.