Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Автодор»
Во вторник, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Енисей» в Красноярске примет саратовский «Автодор».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 декабря, 15.30, «Арена-Север»
Положение команд: ЦСКА – 16-1, УНИКС – 11-4, Зенит – 12-5, Локомотив-Кубань – 11-6, Енисей – 10-7, Парма – 9-8, Самара – 9-8, Уралмаш – 8-8, Руна – 8-9, Астана – 8-9, Автодор – 6-11, МБА – 5-12, Нижний Новгород – 4-12, Минск – 0-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.