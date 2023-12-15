Йовица Арсич после поражения от «Локо»: «Горжусь своей командой, тем, насколько самоотверженно мы бились»

Главный тренер « » Йовица Арсич заявил, что гордится своей командой, несмотря на поражение от «Локомотива-Кубань» в овертайме (83:90).

«Поздравления « », они выиграли заслуженно. Тем не менее, горжусь своей командой, тем, насколько самоотверженно мы бились.

К сожалению, порой принимали не самые верные решения, особенно в концовке. Именно эти эпизоды в итоге и предопределили наше поражение. Например, в конце 4-й четверти при равном счете у нас было владение – но что случилось, то случилось.

Наша турнирная задача не меняется – выиграть каждую следующую игру и стараться каждый раз показывать еще более качественный баскетбол, чем до этого. Сейчас на каждую нашу домашнюю игру приходит все больше болельщиков – и это самый главный для нас результат этого сезона», – сказал Арсич.