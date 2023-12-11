Йовица Арсич: «Минск» проигрывает только в концовках»

Теги Енисей Йовица Арсич Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Минском».

«Тот факт, что у команды нет ни одной победы и они занимают последнюю строчку турнирной таблицы Единой лиги ВТБ – не показатель того, что мы должны расслабиться и нас ждет легкая игра. Любой, кто смотрел их матчи, знает, что «Минск» проигрывает только в концовках, всегда борется до конца и показывает хороший баскетбол. Поэтому мы настраиваемся очень серьезно на этого соперника», – считает Арсич.

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