Йовица Арсич: «Минск» проигрывает только в концовках»

Главный тренер « » Йовица Арсич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с « ».

«Тот факт, что у команды нет ни одной победы и они занимают последнюю строчку турнирной таблицы лиги ВТБ – не показатель того, что мы должны расслабиться и нас ждет легкая игра. Любой, кто смотрел их матчи, знает, что «Минск» проигрывает только в концовках, всегда борется до конца и показывает хороший баскетбол. Поэтому мы настраиваемся очень серьезно на этого соперника», – считает Арсич.