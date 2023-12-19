Марк Кьюбан сохранит за собой 27 процентов акций «Мэверикс»

Мажоритарный пакет акций « » перейдет семье Адельсон. Многолетний владелец организации продаст клуб за 3,5 миллиарда долларов, но при этом сохранит крупную долю.

Как информирует инсайдер Марк Стейн, у Кьюбана после продажи будет 27 процентов акций «Мэверикс».

Кьюбан также продолжит контролировать баскетбольные операции клуба.

Отмечается, что доля Кьюбана останется большей, чем доля Джо Лэйкоба в «Голден Стэйт». При этом Лэйкоб является управляющим «Уорриорз».