Марк Кьюбан сохранит за собой 27 процентов акций «Мэверикс»
Мажоритарный пакет акций «Далласа» перейдет семье Адельсон. Многолетний владелец организации Марк Кьюбан продаст клуб за 3,5 миллиарда долларов, но при этом сохранит крупную долю.
Как информирует инсайдер Марк Стейн, у Кьюбана после продажи будет 27 процентов акций «Мэверикс».
Кьюбан также продолжит контролировать баскетбольные операции клуба.
Отмечается, что доля Кьюбана останется большей, чем доля Джо Лэйкоба в «Голден Стэйт». При этом Лэйкоб является управляющим «Уорриорз».