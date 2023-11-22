Марк Кьюбан считает, что НБА нужно уходить в стриминг: «Кабельное телевидение умирает»
Владелец «Далласа» Марк Кьюбан считает, что если НБА не сделает значительный скачок в сторону стриминга в рамках предстоящих сделок по продаже прав на трансляции, то лига совершит большую ошибку.
Сделки НБА с Disney и Warner Bros. Discovery заканчиваются после сезона-2024/25. В настоящее время обе компании ведут переговоры с лигой о сохранении прав на трансляцию игр.
«Следующая сделка состоится, но не думаю, что она будет такой же по длительности, как предыдущая. Меня уже беспокоит, которая будет за ней.
Вполне логично, что стриминговые сервисы, такие как Amazon, ESPN, Disney, хотят работать с нами в долгосрочной перспективе, поскольку это позволяет им сократить отток зрителей. Но это вовсе не означает, что решатся все проблемы.
Нельзя бездумно утверждать, что с течением времени все меняется в лучшую сторону. Кабельное телевидение умирает и нуждается в нас сейчас, потому что у нас лучшие рейтинги.
Помните, раньше мы всегда знали, какие передачи будут по телевизору? Сейчас все смотрят онлайн, и на телевидении популярен только спорт. Это хорошо в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе оно не устоит», – заявил Кьюбан в подкасте All The Smoke.
Классическое ТВ умирает. И новостное, и аналитическое, и спортивное. Всё переходит в онлайн, стрим, соцсети, частные подкасты.
Пример из другой оперы: раньше политику, чтобы донести свои идеи до аудитории, нужно было попасть в эфир значимого медиа (CNN, Fox, BBC), дружить с нужными журналистами, чтобы они взяли у него интервью. Сейчас ему достаточно разместить видеопост в личном акаунте в соцсети или на собственном сайте или в ютубе. Значимость классических медиа умирает.
База. Представьте теперь, что условный твич введёт платные трансляции и купит права на трансляцию НБА – тут уже и все эти espn падут и даже по NBA App удар будет сильный. Потому что молодёжь будет смотреть баскет на канале у любимого стримера, а остальная аудитория будет отмирать физически по-тихоньку. В долгосрочке именно на это надо уклон делать НБА, потому что стримеры дадут большой приток новой аудитории.