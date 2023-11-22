Марк Кьюбан считает, что НБА нужно уходить в стриминг: «Кабельное телевидение умирает»

Владелец « » считает, что если НБА не сделает значительный скачок в сторону стриминга в рамках предстоящих сделок по продаже прав на трансляции, то лига совершит большую ошибку.

Сделки НБА с Disney и Warner Bros. Discovery заканчиваются после сезона-2024/25. В настоящее время обе компании ведут переговоры с лигой о сохранении прав на трансляцию игр.

«Следующая сделка состоится, но не думаю, что она будет такой же по длительности, как предыдущая. Меня уже беспокоит, которая будет за ней.

Вполне логично, что стриминговые сервисы, такие как Amazon, ESPN, Disney, хотят работать с нами в долгосрочной перспективе, поскольку это позволяет им сократить отток зрителей. Но это вовсе не означает, что решатся все проблемы.

Нельзя бездумно утверждать, что с течением времени все меняется в лучшую сторону. Кабельное телевидение умирает и нуждается в нас сейчас, потому что у нас лучшие рейтинги.

Помните, раньше мы всегда знали, какие передачи будут по телевизору? Сейчас все смотрят онлайн, и на телевидении популярен только спорт. Это хорошо в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе оно не устоит», – заявил Кьюбан в подкасте All The Smoke.