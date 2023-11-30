Марк Кьюбан «не планирует» баллотироваться в президенты США после продажи «Далласа»

Теги Даллас НБА бизнес Марк Кьюбан Мириам Адельсон Баскетбол

Многолетний владелец «Далласа» Марк Кьюбан продаст клуб за 3,5 миллиарда долларов семье Адельсон, но при этом сохранит большую долю и продолжит контролировать баскетбольные операции.

Однако, несмотря на предположения общественности, Кьюбан в электронном письме CNBC заявил, что у него «нет планов» баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Кьюбан рассматривал возможность участия в президентской кампании в 2020 году и даже нанял специалиста, чтобы оценить степень своей популярности. Он собирался баллотироваться в качестве независимого кандидата, но в итоге отказался от этой идеи из-за невысоких шансов и стресса, который это вызвало бы у его семьи.

«Моя семья проголосовала против. В противном случае я бы пошел на это», – сказал Кьюбан в интервью CNN.

По информации источников инсайдера Марка Стейна, Кьюбан намерен выступать в качестве активного партнера Адельсонов по вопросам баскетбола, позволяя им сосредоточиться на предстоящей сделке по телевизионным правам и покупке недвижимости для организации, а также лоббированию легализации азартных игр в Техасе.

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10 комментариев
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Если бы баллотировался и выиграл, то первым делом начал бы строить правительство вокруг белого парня из Европы и кучи американских мелких чиновников
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Ответ Leshiy888
Жаль, а я бы за него проголосовал. Ну, если бы был гражданином Штатов.)
Мы направим в Америку еще 10 миллионов русских и изберем в Америке своего президента. (C) Жириновский
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может Долану тогда попробовать?))
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Жаль, а я бы за него проголосовал. Ну, если бы был гражданином Штатов.)
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Продаст команду, а Дончича себе оставит вместе с Дирком?
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В общем клан Кьюбанов пригласил клан Адельсонов чтобы те помогли легализовать игорный бизнес в Техасе.
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Можно в президенты Словении.
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Ответ Leshiy888
Жаль, а я бы за него проголосовал. Ну, если бы был гражданином Штатов.)
Не планируйте на завтра ни каких дел, товарищ майор хочет задать вам пару вопросов
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В отличае от Кайри Ирвинга
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