Марк Кьюбан «не планирует» баллотироваться в президенты США после продажи «Далласа»

Многолетний владелец « » продаст клуб за 3,5 миллиарда долларов семье Адельсон, но при этом сохранит большую долю и продолжит контролировать баскетбольные операции.

Однако, несмотря на предположения общественности, Кьюбан в электронном письме CNBC заявил, что у него «нет планов» баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Кьюбан рассматривал возможность участия в президентской кампании в 2020 году и даже нанял специалиста, чтобы оценить степень своей популярности. Он собирался баллотироваться в качестве независимого кандидата, но в итоге отказался от этой идеи из-за невысоких шансов и стресса, который это вызвало бы у его семьи.

«Моя семья проголосовала против. В противном случае я бы пошел на это», – сказал Кьюбан в интервью CNN.

По информации источников инсайдера Марка Стейна, Кьюбан намерен выступать в качестве активного партнера Адельсонов по вопросам баскетбола, позволяя им сосредоточиться на предстоящей сделке по телевизионным правам и покупке недвижимости для организации, а также лоббированию легализации азартных игр в Техасе.