Марк Кьюбан продажей «Далласа» помог Леброну в борьбе за команду в Вегасе. Семья Адельсон претендовала бы на организацию в случае расширения

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией, что после заключения новых сделок по правам на показ матчей в 2025 году, намерена сосредоточиться на расширении и вероятном присоединении к ней двух команд – из Лас-Вегаса и Сиэтла.

Воджнаровски также отметил, что форвард « » «за кулисами уже планирует, как будет выглядеть организация», и серьезно намерен побороться за возможность стать владельцем команды.

Инсайдер добавляет, что помог ему в этом – бывший владелец « » продал мажоритарный пакет семье Адельсон, которая также претендовала на команду в Вегасе.