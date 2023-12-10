Марк Кьюбан продажей «Далласа» помог Леброну в борьбе за команду в Вегасе. Семья Адельсон претендовала бы на организацию в случае расширения
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией, что после заключения новых сделок по правам на показ матчей в 2025 году, НБА намерена сосредоточиться на расширении и вероятном присоединении к ней двух команд – из Лас-Вегаса и Сиэтла.
Воджнаровски также отметил, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс «за кулисами уже планирует, как будет выглядеть организация», и серьезно намерен побороться за возможность стать владельцем команды.
Инсайдер добавляет, что помог ему в этом Марк Кьюбан – бывший владелец «Далласа» продал мажоритарный пакет семье Адельсон, которая также претендовала на команду в Вегасе.