Марк Кьюбан продажей «Далласа» помог Леброну в борьбе за команду в Вегасе. Семья Адельсон претендовала бы на организацию в случае расширения

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Марк Кьюбан Эдриан Воджнаровски Мириам Адельсон Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией, что после заключения новых сделок по правам на показ матчей в 2025 году, НБА намерена сосредоточиться на расширении и вероятном присоединении к ней двух команд – из Лас-Вегаса и Сиэтла.

Воджнаровски также отметил, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс «за кулисами уже планирует, как будет выглядеть организация», и серьезно намерен побороться за возможность стать владельцем команды.

Инсайдер добавляет, что помог ему в этом Марк Кьюбан – бывший владелец «Далласа» продал мажоритарный пакет семье Адельсон, которая также претендовала на команду в Вегасе.

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