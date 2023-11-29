Марк Кьюбан продаст мажоритарный пакет «Мэвс» за 3,5 миллиарда

Мажоритарный пакет акций « » перейдет семье Адельсон. Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, многолетний владелец организации продаст клуб за 3,5 миллиарда долларов, но при этом сохранит большую долю и продолжит контролировать баскетбольные операции.

Новой владелицей «Далласа» станет 78-летняя Мириам Адельсон, которую Forbes поместил на пятое место среди богатейших женщин мира (общее 44-е место). Во вторник она выручила 2 миллиарда долларов на продаже 10% акций компании Las Vegas Sands, в которую входят сеть казино и гостиничных комплексов.

Ранее Forbes оценил «Даллас» в 4,5 миллиарда долларов. В их рейтинге клуб занимал седьмое место среди команд , на первом находился «Голден Стэйт», оценивающийся в 7,7 миллиарда долларов.

В прошлом году Марк Кьюбан заявлял о том, что надеется перевезти «Мэвс» на новую арену, которая бы располагалась рядом с казино и другими развлекательными заведениями. Тогда же он надеялся, что сможет сотрудничать с Las Vegas Sands.

Кьюбан стал владельцем «Далласа» в 2000 году, купив клуб за 285 миллионов долларов. Благодаря Дирку Новицки «Мэверикс» дважды играли в финале и стали чемпионами в 2011 году.

Мириам Адельсон родилась в Тель-Авиве и окончила университет в Иерусалиме. Она работала врачом до 90-х годов, когда вышла замуж за миллиардера Шэлдона Адельсона. После его смерти в 2021 году ей досталась компания Las Vegas Sands. Ее состояние оценивается в 36 миллиардов долларов.

Адельсон – сторонница бывшего президента США Дональда Трампа и один из основных спонсоров его политических начинаний