Марк Кьюбан продаст мажоритарный пакет «Мэвс» за 3,5 миллиарда
Мажоритарный пакет акций «Далласа» перейдет семье Адельсон. Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, многолетний владелец организации Марк Кьюбан продаст клуб за 3,5 миллиарда долларов, но при этом сохранит большую долю и продолжит контролировать баскетбольные операции.
Новой владелицей «Далласа» станет 78-летняя Мириам Адельсон, которую Forbes поместил на пятое место среди богатейших женщин мира (общее 44-е место). Во вторник она выручила 2 миллиарда долларов на продаже 10% акций компании Las Vegas Sands, в которую входят сеть казино и гостиничных комплексов.
Ранее Forbes оценил «Даллас» в 4,5 миллиарда долларов. В их рейтинге клуб занимал седьмое место среди команд НБА, на первом находился «Голден Стэйт», оценивающийся в 7,7 миллиарда долларов.
В прошлом году Марк Кьюбан заявлял о том, что надеется перевезти «Мэвс» на новую арену, которая бы располагалась рядом с казино и другими развлекательными заведениями. Тогда же он надеялся, что сможет сотрудничать с Las Vegas Sands.
Кьюбан стал владельцем «Далласа» в 2000 году, купив клуб за 285 миллионов долларов. Благодаря Дирку Новицки «Мэверикс» дважды играли в финале и стали чемпионами в 2011 году.
Мириам Адельсон родилась в Тель-Авиве и окончила университет в Иерусалиме. Она работала врачом до 90-х годов, когда вышла замуж за миллиардера Шэлдона Адельсона. После его смерти в 2021 году ей досталась компания Las Vegas Sands. Ее состояние оценивается в 36 миллиардов долларов.
Адельсон – сторонница бывшего президента США Дональда Трампа и один из основных спонсоров его политических начинаний
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