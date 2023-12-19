«Лейкерс» представили баннер в честь победы во внутрисезонном турнире
«Лейкерс» в понедельник перед матчем против «Нью-Йорка» представили баннер в честь победы в первом внутрисезонном турнире НБА.
Калифорнийцы стали победителями нового турнира 9 декабря, когда в финальной встрече превзошли «Индиану».
Баннер расположен рядом с чемпионскими полотнами «озерников» за победы в плей-офф НБА, но отличается от них. Клуб собирается ограничиться одним таким баннером независимо от количества побед во внутрисезонном турнире.
Думаю, это еще долго в НБА будут троллить