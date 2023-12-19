«Лейкерс» представили баннер в честь победы во внутрисезонном турнире

Теги Лейкерс НБА Баскетбол - видео Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

«Лейкерс» в понедельник перед матчем против «Нью-Йорка» представили баннер в честь победы в первом внутрисезонном турнире НБА.

Калифорнийцы стали победителями нового турнира 9 декабря, когда в финальной встрече превзошли «Индиану». 

Баннер расположен рядом с чемпионскими полотнами «озерников» за победы в плей-офф НБА, но отличается от них. Клуб собирается ограничиться одним таким баннером независимо от количества побед во внутрисезонном турнире.

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2 комментария
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Очень смешно)
Думаю, это еще долго в НБА будут троллить
+4
0
+4
Если кто-то думает, что это инициатива Лал, то это на все 100% инициатива лиги) хейт оставьте при себе
+2
-1
+1
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