« » в понедельник перед матчем против «Нью-Йорка» представили баннер в честь победы в первом внутрисезонном турнире .

Калифорнийцы стали победителями нового турнира 9 декабря, когда в финальной встрече превзошли «Индиану».

Баннер расположен рядом с чемпионскими полотнами «озерников» за победы в плей-офф НБА, но отличается от них. Клуб собирается ограничиться одним таким баннером независимо от количества побед во внутрисезонном турнире.