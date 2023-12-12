Победители первого в истории внутрисезонного турнира « » все-таки вывесят баннер в честь триумфа.

Баннер будет представлен 18 декабря во время домашнего для «озерников» матча с «Нью-Йорком».

Баннер за победу в турнире будет отличаться от тех, что посвящены 17 чемпионским титулам «Лейкерс».

У калифорнийцев будет только один баннер за внутрисезонный турнир, даже если они в будущем смогут повторить успех.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» не планируют отмечать победу специальным баннером.