«Лейкерс» все-таки вывесят баннер в честь победы во внутрисезонном турнире. Его представят 18 декабря

Теги Лейкерс НБА Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Победители первого в истории внутрисезонного турнира НБА «Лейкерс» все-таки вывесят баннер в честь триумфа.

Баннер будет представлен 18 декабря во время домашнего для «озерников» матча с «Нью-Йорком».

Баннер за победу в турнире будет отличаться от тех, что посвящены 17 чемпионским титулам «Лейкерс».

У калифорнийцев будет только один баннер за внутрисезонный турнир, даже если они в будущем смогут повторить успех.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» не планируют отмечать победу специальным баннером.

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17 комментариев
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Для такой титулованной франшизы это кринж.
+20
-7
+13
Ну тогда надо и рядом с Белым домом сфотографироваться, а туда не заходить, ради такого то!
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0
+8
Жду завтра перед матчем Даллас - ЛАЛ раздачу чемпионских перстней!*

А так же можно и парад провести! Ну или пару статуй около арены воткнуть)

*За победу во внутрисезонном турнире
+10
-3
+7
и перстни сделать. ин сизон чемпионс 😂
+8
-1
+7
дно пробито
+9
-5
+4
Чемпионы декабря))
+3
0
+3
Ответ VKing24
Жду завтра перед матчем Даллас - ЛАЛ раздачу чемпионских перстней!* А так же можно и парад провести! Ну или пару статуй около арены воткнуть) *За победу во внутрисезонном турнире
провинциально-негритянские комплексы)
+5
-2
+3
Ответ Свежий
Ну тогда надо и рядом с Белым домом сфотографироваться, а туда не заходить, ради такого то!
вместо встречи с президентом, встреча с вице-президентом
+3
0
+3
и +1 флаг за победу в лиге втб
+2
0
+2
Ответ Максим Макеев
дно пробито
Скорее всего банально лига попросила их чтобы побольше внимания привлечь, что это реально ценный приз, а не фуфло типа летней лиги
+8
-6
+2
Микки Мауский турнир
+7
-6
+1
хаха. ну и позорище
+7
-6
+1
Ответ Light Yagami
Для такой титулованной франшизы это кринж.
У Клипперс и такого титула нет
+9
-9
0
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