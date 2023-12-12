«Лейкерс» все-таки вывесят баннер в честь победы во внутрисезонном турнире. Его представят 18 декабря
Победители первого в истории внутрисезонного турнира НБА «Лейкерс» все-таки вывесят баннер в честь триумфа.
Баннер будет представлен 18 декабря во время домашнего для «озерников» матча с «Нью-Йорком».
Баннер за победу в турнире будет отличаться от тех, что посвящены 17 чемпионским титулам «Лейкерс».
У калифорнийцев будет только один баннер за внутрисезонный турнир, даже если они в будущем смогут повторить успех.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» не планируют отмечать победу специальным баннером.
А так же можно и парад провести! Ну или пару статуй около арены воткнуть)
*За победу во внутрисезонном турнире