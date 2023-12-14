Чарльз Баркли: «Если «Лейкерс» вывесят баннер за внутрисезонный турнир, я разнесу их на телевидении»

Теги Лейкерс НБА Чарльз Баркли Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Член Зала славы Чарльз Баркли не считает правильным поднимать баннер за победу во внутрисезонном турнире.

«Лейкерс» лучше не вывешивать баннер. Если они это сделают, я разнесу их на телевидении. Шампанское после внутрисезонного турнира никто не открывает. Я рад, что не видел этого», – сказал Баркли в эфире шоу Дэна Патрика.

Баннер будет представлен 18 декабря во время домашнего для «озерников» матча с «Нью-Йорком».

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3 комментария
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у Сэра горит, когда речь заходит про титул, это понятно.
по сути, баннер можно отдельно повесить, равнозначным он никогда не будет.
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И они прям забоятся твоего разноса, Чак, и не вывесят. ;)
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