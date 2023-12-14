Чарльз Баркли: «Если «Лейкерс» вывесят баннер за внутрисезонный турнир, я разнесу их на телевидении»

Член Зала славы не считает правильным поднимать баннер за победу во внутрисезонном турнире.

« » лучше не вывешивать баннер. Если они это сделают, я разнесу их на телевидении. Шампанское после внутрисезонного турнира никто не открывает. Я рад, что не видел этого», – сказал Баркли в эфире шоу Дэна Патрика.

Баннер будет представлен 18 декабря во время домашнего для «озерников» матча с «Нью-Йорком».