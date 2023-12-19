Владимир Гомельский о смерти Родионова: «На таких бесконечно любящих и готовых пожертвовать всем людях и держится отечественный баскетбол»

Теги чемпионат России Владимир Родионов Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Баскетбол

Заслуженный тренер РСФСР и известный телекомментатор Владимир Гомельский поделился мнением, что смерть президента «Автодора» Владимира Родионова – «существенная потеря для отечественного баскетбола».

«Это огромная потеря. На таких людях, как он, бесконечно любящих баскетбол, готовых пожертвовать всем, чем только можно, лишь бы команда играла хорошо, и держится отечественный баскетбол. Да, он был с тяжелым характером. Да, требовательный. Да, смеялись над тем, что тренеры нигде в мире не меняются чаще, чем в «Автодоре». И тем не менее у него было огромное стремление, чтобы его детище, его команда, его клуб занимал то место, которое он хотел. Это было крайне достойно, хотя, конечно, тренеров было жалко.

Но о Владимире Евстафьевиче Родионове я вспоминаю как о фанате российского баскетбола, и его потеря действительно чувствительная и существенная для всего нашего отечественного баскетбола», – сказал Гомельский в разговоре со «СЭ».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий