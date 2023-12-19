Владимир Гомельский о смерти Родионова: «На таких бесконечно любящих и готовых пожертвовать всем людях и держится отечественный баскетбол»

Заслуженный тренер РСФСР и известный телекомментатор поделился мнением, что смерть президента «Автодора» Владимира Родионова – «существенная потеря для отечественного баскетбола».

«Это огромная потеря. На таких людях, как он, бесконечно любящих баскетбол, готовых пожертвовать всем, чем только можно, лишь бы команда играла хорошо, и держится отечественный баскетбол. Да, он был с тяжелым характером. Да, требовательный. Да, смеялись над тем, что тренеры нигде в мире не меняются чаще, чем в «Автодоре». И тем не менее у него было огромное стремление, чтобы его детище, его команда, его клуб занимал то место, которое он хотел. Это было крайне достойно, хотя, конечно, тренеров было жалко.

Но о Владимире Евстафьевиче Родионове я вспоминаю как о фанате российского баскетбола, и его потеря действительно чувствительная и существенная для всего нашего отечественного баскетбола», – сказал Гомельский в разговоре со «СЭ».