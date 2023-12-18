Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отреагировала на смерть многолетнего президента « » .

«Уход из жизни Владимира Родионова – это большая потеря и для Лиги ВТБ, и для всего российского баскетбола. Владимир Евстафьевич, который более 40 лет являлся президентом «Автодора», воспитал не одну плеяду успешных игроков, был олицетворением саратовского баскетбола, а также по праву был включен в Зал славы Лиги ВТБ в 2023 году.

От лица лиги ВТБ хочу выразить соболезнования родным и близким Владимира Родионова в связи с его утратой», – сказала Корстин.