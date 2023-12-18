Илона Корстин: «Уход из жизни Родионова – большая потеря и для Лиги ВТБ, и для всего российского баскетбола»

Теги Илона Корстин Автодор Владимир Родионов Единая лига ВТБ Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отреагировала на смерть многолетнего президента «Автодора» Владимира Родионова.

«Уход из жизни Владимира Родионова – это большая потеря и для Лиги ВТБ, и для всего российского баскетбола. Владимир Евстафьевич, который более 40 лет являлся президентом «Автодора», воспитал не одну плеяду успешных игроков, был олицетворением саратовского баскетбола, а также по праву был включен в Зал славы Лиги ВТБ в 2023 году.

От лица Единой лиги ВТБ хочу выразить соболезнования родным и близким Владимира Родионова в связи с его утратой», – сказала Корстин.

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