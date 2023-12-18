Андрей Ватутин: «Родионов был невероятно ярким руководителем. Заменить его невозможно»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Автодор Владимир Родионов Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказал свое мнение о Владимире Родионове.

Многолетний глава «Автодора» сегодня умер в возрасте 76 лет.

«Это большая утрата, искренне соболезную всем. Владимир Евстафьевич был невероятно ярким руководителем, где‑то даже эпатажным, но однозначно искренне влюбленным в баскетбол в целом и особенно в свой «Автодор». Серии саратовцев против ЦСКА навсегда в памяти тех, кто был их свидетелем. Родионов олицетворял собой целую эпоху, которая, увы, уходит.

Заменить Родионова невозможно, он своим авторитетом и невероятными усилиями сохранял клуб на плаву в самые сложные времена, но я очень надеюсь, что «Автодор» будет жить и дело Родионова будет продолжено», – сказал Ватутин.

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