«Буллс» пытались обменять Зака Лавина на Дариуса Гарлэнда

«Чикаго» ищет варианты обмена атакующего защитника .

По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, «Буллс» рассматривает возможность обмена Лавина на другого баскетболиста уровня Матча всех звезд.

В частности, в переговорах с « » « » попытался выменять разыгрывающего , но получил отказ.

Лавин проводит свой второй сезон по 5-летнему контракту на 215 млн долларов. В 18 матчах сезона он набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи, реализуя 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.

Показатели Гарлэнда в 20 матчах сезона составляют 20,7 очка и 5,9 передачи при 47% точности с игры и 34,6% из-за дуги.