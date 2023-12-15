«Буллс» пытались обменять Зака Лавина на Дариуса Гарлэнда
«Чикаго» ищет варианты обмена атакующего защитника Зака Лавина.
По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, «Буллс» рассматривает возможность обмена Лавина на другого баскетболиста уровня Матча всех звезд.
В частности, в переговорах с «Кливлендом» «Чикаго» попытался выменять разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, но получил отказ.
Лавин проводит свой второй сезон по 5-летнему контракту на 215 млн долларов. В 18 матчах сезона он набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи, реализуя 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.
Показатели Гарлэнда в 20 матчах сезона составляют 20,7 очка и 5,9 передачи при 47% точности с игры и 34,6% из-за дуги.