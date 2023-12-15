«Никс», «Филадельфия» и «Майами» не проявляют серьезного интереса к Заку Лавину

Обозреватель « » Кей Си Джонсон сообщает, что интерес к атакующему защитнику минимален, а провести обмен, учитывая его контракт, будет очень трудно.

«Источники в лиге ранее сообщили NBC Sports Chicago, что « » – еще одно место, куда, по слухам, мог бы перебраться Зак Лавин – никогда не проявлял серьезного интереса к игроку. То же самое, по крайней мере пока, касается «Филадельфии» и « ».

Существует и сценарий, при котором Зак Лавин останется в «Буллс» после дедлайна 8 февраля. Хотя обе стороны заинтересованы в заключении сделки и поддерживают профессиональные отношения, его контракт не так-то просто обменять», – пишет Джонсон.

Лавин проводит свой второй сезон по 5-летнему контракту на 215 млн долларов. В 18 матчах сезона он набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи, реализуя 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.