«Никс», «Филадельфия» и «Майами» не проявляют серьезного интереса к Заку Лавину

Теги Чикаго Майами Нью-Йорк Филадельфия НБА Зак Лавин Баскетбол

Обозреватель «Чикаго» Кей Си Джонсон сообщает, что интерес к атакующему защитнику Заку Лавину минимален, а провести обмен, учитывая его контракт, будет очень трудно.

«Источники в лиге ранее сообщили NBC Sports Chicago, что «Нью-Йорк» – еще одно место, куда, по слухам, мог бы перебраться Зак Лавин – никогда не проявлял серьезного интереса к игроку. То же самое, по крайней мере пока, касается «Филадельфии» и «Майами».

Существует и сценарий, при котором Зак Лавин останется в «Буллс» после дедлайна 8 февраля. Хотя обе стороны заинтересованы в заключении сделки и поддерживают профессиональные отношения, его контракт не так-то просто обменять», – пишет Джонсон.

Лавин проводит свой второй сезон по 5-летнему контракту на 215 млн долларов. В 18 матчах сезона он набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи, реализуя 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.

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2 комментария
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Мусорный статист склонен к травмам и с жирным контрактом. Неудивительно, что никто его особо и не хочет
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Чикаго просто много за него хочет,те же Майами на Лаури и Робинсона даже с пиком уверен бы согласились.
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