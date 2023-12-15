«Сиксерс» не будут проводить обмены до дедлайна, «независимо от того, как часто пишут, что они интересуются Заком Лавином» (Джейк Фишер)
«Филадельфия» не будет проводить обмены до дедлайна, рассказали источники инсайдеру Yahoo! Sports Джейку Фишеру.
«Сиксерс» не собираются проводить значительные изменения в составе до февральского дедлайна, независимо от того, как часто о «Филадельфии» и «Лейкерс» пишут, что они интересуются атакующим защитником «Чикаго» Заком Лавином», – пишет Фишер.
«Сиксерс» (16-7) идут 4-ми на Востоке.