«Сиксерс» не будут проводить обмены до дедлайна, «независимо от того, как часто пишут, что они интересуются Заком Лавином» (Джейк Фишер)

Теги Лейкерс Филадельфия НБА Зак Лавин Баскетбол

«Филадельфия» не будет проводить обмены до дедлайна, рассказали источники инсайдеру Yahoo! Sports Джейку Фишеру.

«Сиксерс» не собираются проводить значительные изменения в составе до февральского дедлайна, независимо от того, как часто о «Филадельфии» и «Лейкерс» пишут, что они интересуются атакующим защитником «Чикаго» Заком Лавином», – пишет Фишер.

«Сиксерс» (16-7) идут 4-ми на Востоке.

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1 комментарий
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Слава богу, Лавин там никуда не уперся абсолютно
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