«Сиксерс» не будут проводить обмены до дедлайна, «независимо от того, как часто пишут, что они интересуются Заком Лавином» (Джейк Фишер)

« » не будет проводить обмены до дедлайна, рассказали источники инсайдеру Yahoo! Sports Джейку Фишеру.

«Сиксерс» не собираются проводить значительные изменения в составе до февральского дедлайна, независимо от того, как часто о «Филадельфии» и « » пишут, что они интересуются атакующим защитником «Чикаго» », – пишет Фишер.

«Сиксерс» (16-7) идут 4-ми на Востоке.