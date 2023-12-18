Контракт Демаркуса Казинса с тайваньским клубом – 10-дневный

Центровой Демаркус Казинс (33 года, 208 см) стал игроком клуба тайваньской лиги T1 «Тайвань Бир Леопардс».

Однако источники сообщили инсайдеру ESPN Эдриану Воджнаровски, что контракт с баскетболистом пока краткосрочный – 10-дневный. За этот отрезок Казинс примет участие в 4 матчах.

Дебют Казинса в составе новой команды может состояться 20 января

В апреле этого года Казинс подписывал краткосрочный контракт с «Гуайнабо Метс» в Пуэрто-Рико. Центровой набирал в среднем по 20,4 очка, 11,0 подбора и 4,5 передачи за игру.

Последний опыт Казинса в НБА был в составе «Денвера» в сезоне-2021/22. Средние показатели в 31 матче составили 9 очков и 5,5 подбора.