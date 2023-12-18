Контракт Демаркуса Казинса с тайваньским клубом – 10-дневный

Теги переходы НБА Демаркус Казинс Баскетбол

Центровой Демаркус Казинс (33 года, 208 см) стал игроком клуба тайваньской лиги T1 «Тайвань Бир Леопардс».

Однако источники сообщили инсайдеру ESPN Эдриану Воджнаровски, что контракт с баскетболистом пока краткосрочный – 10-дневный. За этот отрезок Казинс примет участие в 4 матчах.

Дебют Казинса в составе новой команды может состояться 20 января

В апреле этого года Казинс подписывал краткосрочный контракт с «Гуайнабо Метс» в Пуэрто-Рико. Центровой набирал в среднем по 20,4 очка, 11,0 подбора и 4,5 передачи за игру.

Последний опыт Казинса в НБА был в составе «Денвера» в сезоне-2021/22. Средние показатели в 31 матче составили 9 очков и 5,5 подбора.

 

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