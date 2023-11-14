Демаркус Казинс близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Китае

Теги возможные переходы НБА чемпионат Китая Демаркус Казинс Баскетбол

К свободному агенту Демаркусу Казинсу (33 года, 208 см) проявляется серьезный интерес в китайской лиге.

Как сообщает BasketNews, 4-кратный участник Матча всех звезд НБА прибыл в страну, после чего переговоры о переходе активизировались.

В апреле этого года Казинс подписывал краткосрочный контракт с Пуэрто-Рико, где выступал за «Гуайнабо Метс». Центровой набирал в среднем по 20,4 очка, 11,0 подбора и 4,5 передачи за игру.

Последний опыт Казинса в НБА был в составе «Денвера» в сезоне-21/22. Средние показатели в 31 матче составили 9,0 очка и 5,5 подбора.

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9 комментариев

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totocash
как круто они с дэвисом в орлеане смотрелись. буги тогда как йокич играл.
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vzi
Эх, Буги…
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artcity
Странно что в Денвере не задержался. Большой за минималку со скамейки.
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Stone Cold
Один из моих любимых игроков, но видимо с характером полная проблема, раз даже Бийомбо в этом сезоне нашёл себя
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Ваня Аналитик
Ломкий - он, ну дай Бог здоровья- мастерства у него завались...
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Дэннис Молинарев
Ответ totocash
как круто они с дэвисом в орлеане смотрелись. буги тогда как йокич играл.
Да ладно. Еще б с Дананом сравнил. Какой Йокич.
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Stone Cold
Ответ Mr.BadGuy
Когда Казинса меняли из САК, тут многие мешали их с грязью, а я говорил что надо время посмотреть что их этого выйдет. В итоге где сейчас САК и где Казинс
А ещё можно посмотреть, где бывший тренер Сак :)
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Игорь Северянин
Ответ artcity
Странно что в Денвере не задержался. Большой за минималку со скамейки.
Ну потому что в нем, по сути, ничего не поменялось внутренне, он все так же психует, все так же токсичен, все так же не воспринимает меньше 25 минут и ноет-жалуется. Зачем такой игрок нужен? На минимум третьим центром есть Деревяндре, весёлый, добродушный и свои пять минут в месяц спокойно принимает.
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