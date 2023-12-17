Кевин Гарнетт: «Руководство «Уорриорз» боится поговорить с Дрэймондом Грином»

Теги Голден Стэйт Кевин Гарнетт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Член Зала славы Кевин Гарнетт в недавнем выпуске подкаста «Ticket and The Truth» заявил, что руководители «Голден Стэйт» боятся сесть с Дрэймондом Грином и сказаться ему, что он должен сдерживать свои эмоции на площадке.

«На самом деле я думаю, что руководство клуба боится поговорить с ним и быть честным.

Бро, ни один ублюдок ни в одной корпорации с миллиардом долларов не будет вести себя как дурак, если один из нас выйдет и скажет что-нибудь. Они боятся этого парня. Или это такой уровень уважения, что они действительно не хотят с этим связываться», – сказал Гарнетт.

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5 комментариев
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Ну как бы никому неохота в репу выхватить.
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У ГСВ нет плана Б, они все ещё живут той чемпионской командой и не хотят видеть проблемы. Такие разговоры это как раз разлад и стресс для всех и признание что нужны перемены
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Придушит и скажет: "я нечаянно, я думал, что это - Гобер".
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вся эта зеленая шайка та еще профессура: торч Пирс, псих Гарнетт, БебиДэвис, Перкнс прости господи, Рондо, с безработным инцестиным тренером нынче. И это Бостон самый европейский город в США
Ну Аллен, с кривой жующей рожей еще ничего
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