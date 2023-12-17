Кевин Гарнетт: «Руководство «Уорриорз» боится поговорить с Дрэймондом Грином»
Член Зала славы Кевин Гарнетт в недавнем выпуске подкаста «Ticket and The Truth» заявил, что руководители «Голден Стэйт» боятся сесть с Дрэймондом Грином и сказаться ему, что он должен сдерживать свои эмоции на площадке.
«На самом деле я думаю, что руководство клуба боится поговорить с ним и быть честным.
Бро, ни один ублюдок ни в одной корпорации с миллиардом долларов не будет вести себя как дурак, если один из нас выйдет и скажет что-нибудь. Они боятся этого парня. Или это такой уровень уважения, что они действительно не хотят с этим связываться», – сказал Гарнетт.
Ну Аллен, с кривой жующей рожей еще ничего