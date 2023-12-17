Монта Эллис дал совет Дрэймонду Грину: «Будь честен с самим собой»

Теги Голден Стэйт Монта Эллис НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Бывший игрок «Голден Стэйт» Монта Эллис посетил игру «Уорриорз» против «Нетс» (124:120) и на пресс-конференции дал совет Дрэймонду Грину.

«Не слишком много знаю об этой ситуации. Единственное, что я могу сказать Дрэймонду: «Будь честен с самим собой». Осознай, в каком положении ты находишься, что ты приносишь этой команде и этой организации, а потом убери себя из этого уравнения.

У него есть отличные братья в лице Стефа и Клэя, они смогут помочь ему получить необходимую помощь и вернуться в строй. Но для этого нужно начать с себя. Посмотри в зеркало, не сваливай ответственность на других и действуй уже отсюда. Все совершают ошибки, все проходят через трудности. Но для того, чтобы преодолеть их, нужно быть честным с самим собой», – сказал Эллис.

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2 комментария
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Как же Монта хорош.Думаю небольшая обида на ГСВ у него есть, но если бы не тот обмен не факт что ГСВ стали бы теми, это из разряда .А что если? Но мы живем в правильной вселенной)))
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Монта херни не скажет. Фундамент династии
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