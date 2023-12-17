Монта Эллис дал совет Дрэймонду Грину: «Будь честен с самим собой»

Бывший игрок « » посетил игру «Уорриорз» против «Нетс» (124:120) и на пресс-конференции дал совет .

«Не слишком много знаю об этой ситуации. Единственное, что я могу сказать Дрэймонду: «Будь честен с самим собой». Осознай, в каком положении ты находишься, что ты приносишь этой команде и этой организации, а потом убери себя из этого уравнения.

У него есть отличные братья в лице и , они смогут помочь ему получить необходимую помощь и вернуться в строй. Но для этого нужно начать с себя. Посмотри в зеркало, не сваливай ответственность на других и действуй уже отсюда. Все совершают ошибки, все проходят через трудности. Но для того, чтобы преодолеть их, нужно быть честным с самим собой», – сказал Эллис.