Си Джей Майлз считает, что «Торонто» мог стать чемпионом и без Кавая: «Просто не верится, что та команда не выиграла бы в любом случае»

Бывший игрок НБА Си Джей Майлз в подкасте Тео Пинсона поделился мнением, что « » в 2019 году мог стать чемпионом и без .

Майлз начал чемпионский сезон-2018/19 в составе «Рэпторс», но перед дедлайном вместе с Йонасом Валанчюнасом был обменян в «Мемфис» на Марка Газоля.

«Это могло произойти. Я искренне так считаю. Мне тяжело такое говорить, потому что Кавай буквально стал чемпионом в свой первый сезон в команде. Легендарно.

Но я не могу не отметить, что они бы справились и с другими игроками. Мне просто не верится, что та команда не стала бы чемпионом в любом случае», – считает Майлз.