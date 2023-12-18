Си Джей Майлз считает, что «Торонто» мог стать чемпионом и без Кавая: «Просто не верится, что та команда не выиграла бы в любом случае»
Бывший игрок НБА Си Джей Майлз в подкасте Тео Пинсона поделился мнением, что «Торонто» в 2019 году мог стать чемпионом и без Кавая Ленарда.
Майлз начал чемпионский сезон-2018/19 в составе «Рэпторс», но перед дедлайном вместе с Йонасом Валанчюнасом был обменян в «Мемфис» на Марка Газоля.
«Это могло произойти. Я искренне так считаю. Мне тяжело такое говорить, потому что Кавай буквально стал чемпионом в свой первый сезон в команде. Легендарно.
Но я не могу не отметить, что они бы справились и с другими игроками. Мне просто не верится, что та команда не стала бы чемпионом в любом случае», – считает Майлз.
Не верю в чемпионство без него
Это был легендарный ран, но для него слишком много всего удачно сошлось, чтобы так высказываться