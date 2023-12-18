Си Джей Майлз считает, что «Торонто» мог стать чемпионом и без Кавая: «Просто не верится, что та команда не выиграла бы в любом случае»

Теги Торонто НБА Си Джей Майлз Кавай Ленард Баскетбол

Бывший игрок НБА Си Джей Майлз в подкасте Тео Пинсона поделился мнением, что «Торонто» в 2019 году мог стать чемпионом и без Кавая Ленарда.

Майлз начал чемпионский сезон-2018/19 в составе «Рэпторс», но перед дедлайном вместе с Йонасом Валанчюнасом был обменян в «Мемфис» на Марка Газоля.

«Это могло произойти. Я искренне так считаю. Мне тяжело такое говорить, потому что Кавай буквально стал чемпионом в свой первый сезон в команде. Легендарно.

Но я не могу не отметить, что они бы справились и с другими игроками. Мне просто не верится, что та команда не стала бы чемпионом в любом случае», – считает Майлз.

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10 комментариев
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Да там одна треха Кавая из угла чего стоила, такое творится лишь раз во много лет.
Не верю в чемпионство без него
+24
-1
+23
это типа ДеРозан их так в ПО бы тащил или что)
+6
0
+6
Если бы не травмы ГСВ, то не факт, что они даже с Каваем стали бы чемпионами

Это был легендарный ран, но для него слишком много всего удачно сошлось, чтобы так высказываться
+3
0
+3
История не терпит сослагательных наклонений.
+3
-1
+2
КулСториБоб
+2
0
+2
Ответ Asanov
Да там одна треха Кавая из угла чего стоила, такое творится лишь раз во много лет. Не верю в чемпионство без него
дальняя двушка была, если придираться) счет был равный, трешку бросать было не обязательно)
+2
0
+2
100% не выиграли бы
+1
0
+1
Чикаго бы 600 титулов взял за три сезона, без Джордана, Пипена, Родмана. Соседской собакой клянусь😈☝️
+1
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Шарик, Шарик, иди ко мне, мой беляшик...
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ну, если без Майлза справились, так тем более без Кавая.... - что там...
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