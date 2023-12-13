Док Риверс: «Пытался уговорить Кавая не обменивать Шэя на Джорджа в 2019 году»

Теги Док Риверс Клипперс Лейкерс Торонто НБА Оклахома-Сити Кавай Ленард Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Бывший главный тренер «Клипперс» Док Риверс уверяет, что в 2019 году пытался уговорить звездного форварда Кавая Ленарда переходить в калифорнийскую команду и не торопиться с обменом Шэя Гилджес-Александера.

Свободный агент Ленард дал согласие на переход в «Клипперс», если команда выменяет Пола Джорджа у «Оклахомы». За него нужно было отдать канадского защитника, который постепенно дорос до уровня звезды НБА.

«Я был очень доволен в то межсезонье. Мы заполучили Кавая и Джорджа. Кавай тогда заявил, что ему нужен напарник, еще одна звезда рядом. И все же я говорил ему, что Шэй вырастет в звезду. Вопрос был в том, сколько времени это займет. Мы видели, что Шэй очень хорош и у него большое будущее. Он был сосредоточен на деле, с ним было легко работать, тренировать его.

Когда мы уговаривали Кавая переходить к нам, то предлагали не торопиться, а посмотреть, что у нас уже есть. «Если мы захотим взять Пола Джорджа, мы его возьмем в любой момент». На том этапе Кавай выбирал между командами, одним из вариантов были «Лейкерс». Где-то в глубине души я понимал, что он не пойдет к ним, что перейдет к нам даже сам по себе, но все же тогда у него были все козыри на руках, мы никак не могли упустить его в «Лейкерс»... В то лето он во время переговоров с нами пришел ко мне домой. У меня тогда был дом в Малибу. Он не ходил в гости ни к кому в «Торонто». С «Лейкерс» он общался в отеле. Он признался, что у нас наилучшие шансы, но хотел Джорджа в команду.

В общем, у меня не было уверенности в том обмене. Даже с учетом того, что сделанное нами тогда все равно было шикарным усилением. Я продолжал говорить, что Шэй особенный. И сейчас я рад за него, потому что он хороший парень», – рассказал Риверс.

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7 комментариев
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Начинается! Я бы лучше взял Дюранта вместо Одена и далее по списку
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+11
Для Шэя всё сложилось как надо, в окле ему дали спокойно прогрессировать
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Какие козыри? Просто наипал тебя Кавай🫵🏽🤡😂
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у Риверса и селекционеров РФПЛ много общего))
+2
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Представьте Кавая и Шая сейчас вместе...
И что-то из тех активов, что были отданы за ПГ
+2
-1
+1
Ответ jason82
Начинается! Я бы лучше взял Дюранта вместо Одена и далее по списку
Я бы взял Кармело Энтони или Дуэйн Уэйда вместо Дарко Миличича.
+1
0
+1
Ответ vzi
Я бы взял Кармело Энтони или Дуэйн Уэйда вместо Дарко Миличича.
Мело мог бы не вписаться, дисциплиной он никогда не отличаелся, а вот Уэйд... С Уэйдом Пистонс могли бы выйти больше чем в два финала.
+1
0
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