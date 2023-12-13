Бывший главный тренер «Клипперс» уверяет, что в 2019 году пытался уговорить звездного форварда переходить в калифорнийскую команду и не торопиться с обменом .

Свободный агент Ленард дал согласие на переход в « », если команда выменяет Пола Джорджа у «Оклахомы». За него нужно было отдать канадского защитника, который постепенно дорос до уровня звезды .

«Я был очень доволен в то межсезонье. Мы заполучили Кавая и Джорджа. Кавай тогда заявил, что ему нужен напарник, еще одна звезда рядом. И все же я говорил ему, что Шэй вырастет в звезду. Вопрос был в том, сколько времени это займет. Мы видели, что Шэй очень хорош и у него большое будущее. Он был сосредоточен на деле, с ним было легко работать, тренировать его.

Когда мы уговаривали Кавая переходить к нам, то предлагали не торопиться, а посмотреть, что у нас уже есть. «Если мы захотим взять Пола Джорджа, мы его возьмем в любой момент». На том этапе Кавай выбирал между командами, одним из вариантов были «Лейкерс». Где-то в глубине души я понимал, что он не пойдет к ним, что перейдет к нам даже сам по себе, но все же тогда у него были все козыри на руках, мы никак не могли упустить его в «Лейкерс»... В то лето он во время переговоров с нами пришел ко мне домой. У меня тогда был дом в Малибу. Он не ходил в гости ни к кому в «Торонто». С «Лейкерс» он общался в отеле. Он признался, что у нас наилучшие шансы, но хотел Джорджа в команду.

В общем, у меня не было уверенности в том обмене. Даже с учетом того, что сделанное нами тогда все равно было шикарным усилением. Я продолжал говорить, что Шэй особенный. И сейчас я рад за него, потому что он хороший парень», – рассказал Риверс.