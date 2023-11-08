Кэм Джонсон: «Кавай Ленард заслужил статую в Торонто»

Форвард « » считает, что (« ») заслуживает того, чтобы в его честь установили статую в .

«Я считают, что это особый случай. В обычной ситуации я бы сказал, что игрок, который провел за команду всего один сезон, не заслуживает статуи. Но я согласен, что Кавай заслужил статую, и вот почему.

Он подъехал в Торонто, не сказал ни слова, выиграл титул и ушел. Это легендарно. Легендам устанавливают статуи», – сказал Джонсон.