Кэм Джонсон: «Кавай Ленард заслужил статую в Торонто»
Форвард «Бруклина» Кэм Джонсон считает, что Кавай Ленард («Клипперс») заслуживает того, чтобы в его честь установили статую в Торонто.
«Я считают, что это особый случай. В обычной ситуации я бы сказал, что игрок, который провел за команду всего один сезон, не заслуживает статуи. Но я согласен, что Кавай заслужил статую, и вот почему.
Он подъехал в Торонто, не сказал ни слова, выиграл титул и ушел. Это легендарно. Легендам устанавливают статуи», – сказал Джонсон.
Кавай был монструозен в том постсезоне, но справедливости ради его команда была очень сильна. Лаури, Марк Газоль, вдохновлённый Ванвлит, Ибака, Сиакам, более чем живой Дэнни Грин, коуч Нёрс. Останься Кавай ещё на год, тот состав мог бы и повторить чемпионский поход уже в баббле