Кэм Джонсон: «Кавай Ленард заслужил статую в Торонто»

Теги Клипперс Бруклин Торонто НБА Кавай Ленард Кэмерон Джонсон Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кэм Джонсон считает, что Кавай ЛенардКлипперс») заслуживает того, чтобы в его честь установили статую в Торонто.

«Я считают, что это особый случай. В обычной ситуации я бы сказал, что игрок, который провел за команду всего один сезон, не заслуживает статуи. Но я согласен, что Кавай заслужил статую, и вот почему.

Он подъехал в Торонто, не сказал ни слова, выиграл титул и ушел. Это легендарно. Легендам устанавливают статуи», – сказал Джонсон.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
на нем он сидит на корточках ждёт 4 отскока?)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cash_flow
Факт. Первый титул в истории франшизы и кто знает когда мы увидим второй. Может, вообще не увидим.

Кавай был монструозен в том постсезоне, но справедливости ради его команда была очень сильна. Лаури, Марк Газоль, вдохновлённый Ванвлит, Ибака, Сиакам, более чем живой Дэнни Грин, коуч Нёрс. Останься Кавай ещё на год, тот состав мог бы и повторить чемпионский поход уже в баббле
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Андреев
А как же легендарный монолог весëлого парня?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
Ответ Ольга Иванова
Он выиграл титул благодаря травмам в ГСВ!
Ага. А сам Кавай не через травму играл разве? Ленард в тот год чудеса в защите творил, как в лучшие годы. И ребят в Торонто зажёг своим искусством. Я уже не говорю о том, что тогда в составе Торонто минимум 9 человек умели хорошо бросать из-за дуги, а такую команду в 7 играх победить крайне тяжело. И менеджмент Торонто своими умными ходами переиграл менеджмент ГСВ, сделавший тогда ставку на лидеров, которые, к сожалению, физически переработали, от чего и получили травмы. На это было больно смотреть, я согласен. Но это был невероятно интригующий и интересный сезон с шикарным финалом.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий