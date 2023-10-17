Игорь Кочарян об игре против «Зенита»: «Ожидаем тяжелый матч, настраиваемся на борьбу»

Теги Зенит Игорь Кочарян Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ против «Зенита».

– В следующем матче вы встречаетесь с «Зенитом». Что скажете об игре соперника и что ожидаете от предстоящей встречи?

– «Зенит» – большой клуб, у них хорошая команда с глубиной в составе. Есть, конечно, наверняка свои трудности, но у них достаточное количество квалифицированных баскетболистов и, мне кажется, они в любом состоянии представляют собой угрозу. Мы ожидаем тяжелый матч, настраиваемся на борьбу.

– Что станет для МБА залогом успеха в этой встрече?

– Физическое и психологическое состояние наших игроков. Потому что игра продолжается 40 минут, и нужно держать концентрацию и структуру своей игры с быстрыми переходами все это время. Если мы выдержим этот темп, то надеюсь, что удача будет нам сопутствовать.

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