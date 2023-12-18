Эдриан Гриффин о рекорде Янниса по подборам: «Мяч с игры у нас»

Теги Эдриан Гриффин Индиана Милуоки НБА Карим Абдул-Джаббар Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо в воскресенье обошел легенду «оленей» Карима Абдул-Джаббара по подборам в составе команды.

Главный тренер «Бакс» Эдриан Гриффин заявил, что в команде позаботились о том, чтобы мяч с памятной игры достался греческому баскетболисту.

«Мяч с игры у нас», – заявил Гриффин.

Недавно Адетокумбо стал рекордсменом «Милуоки» по набранным очкам. Это случилось во встрече с «Индианой», игровой мяч тогда забрали себе представители клуба из Индианаполиса.

«Вот уж не думал, что он это сделает (смеется). Вот уже не думал. Теперь ему принадлежат все рекорды, не считая 3-очковых», – констатировал после игры Крис Миддлтон.

«Этот я тоже превзойду, Крис. Возможно, у меня уйдет на это 20 лет, но я сделаю это», – отреагировал Яннис.

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2 комментария
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Такова наша участь, такова наша судьба, - добавил он.
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Сколько Вам мячей?
Яннис: ДА.
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