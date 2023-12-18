Эдриан Гриффин о рекорде Янниса по подборам: «Мяч с игры у нас»
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо в воскресенье обошел легенду «оленей» Карима Абдул-Джаббара по подборам в составе команды.
Главный тренер «Бакс» Эдриан Гриффин заявил, что в команде позаботились о том, чтобы мяч с памятной игры достался греческому баскетболисту.
«Мяч с игры у нас», – заявил Гриффин.
Недавно Адетокумбо стал рекордсменом «Милуоки» по набранным очкам. Это случилось во встрече с «Индианой», игровой мяч тогда забрали себе представители клуба из Индианаполиса.
«Вот уж не думал, что он это сделает (смеется). Вот уже не думал. Теперь ему принадлежат все рекорды, не считая 3-очковых», – констатировал после игры Крис Миддлтон.
«Этот я тоже превзойду, Крис. Возможно, у меня уйдет на это 20 лет, но я сделаю это», – отреагировал Яннис.
Яннис: ДА.