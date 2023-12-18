Яннис Адетокумбо обошел Карима Абдул-Джаббара по подборам в майке «Милуоки». Он также лидер клуба по очкам и передачам
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо в воскресенье обошел легенду «оленей» Карима Абдул-Джаббара по подборам в составе команды.
В матче с «Хьюстоном» (128:119) Яннис набрал 26 очков и 17 подборов.
14-й подбор в игре позволил греку обойти знаменитого центрового, который за 11 сезонов в форме «Бакс» записал на свой счет 7 161 подбор.
Адетокумбо ранее уже стал лидером клуба по набранным очкам и передачам. Он присоединился к Майклу Джордану («Чикаго»), Леброну Джеймсу («Кливленд») и Кевину Гарнетту («Миннесота») в качестве единственных игроков в истории НБА, которые первенствуют в своих командах по трем основным статистическим показателям.
1. Kareem Abdul-Jabbar 15.3
2. Elmore Smith 9.8
3. Giannis Antetokounmpo 9.6
4. Vin Baker 9.5
5. Andrew Bogut 9.3