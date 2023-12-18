Лидер « » в воскресенье обошел легенду «оленей» по подборам в составе команды.

В матче с «Хьюстоном» (128:119) Яннис набрал 26 очков и 17 подборов.

14-й подбор в игре позволил греку обойти знаменитого центрового, который за 11 сезонов в форме «Бакс» записал на свой счет 7 161 подбор.

Адетокумбо ранее уже стал лидером клуба по набранным очкам и передачам. Он присоединился к («Чикаго»), («Кливленд») и Кевину Гарнетту («Миннесота») в качестве единственных игроков в истории НБА, которые первенствуют в своих командах по трем основным статистическим показателям.