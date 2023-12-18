Яннис Адетокумбо об обновлении клубного рекорда по подборам: «Большое достижение. Этого у вас уже никому не отнять»

Теги Милуоки НБА Карим Абдул-Джаббар Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассказал, что для него означает обновление рекорда Карима Абдул-Джаббара по подборам в составе клуба из Висконсина.

«Это большое достижение. Этого у вас уже никому не отнять. Да, через пару лет появится другой игрок, который превзойдет все рекорды, когда-то ведь никто не мог предположить, что побьют достижения Карима. Мало кто думал, что парнишка из Греции, худенький парнишка, которого выбрали на драфте и который вроде как должен был играть в G-лиге, сделает это. Так что в один прекрасный момент появится человек, который перекроет все рекорды, установленные Каримом, Оскаром Робертсоном, Маркизом Джонсом, мною, Крисом. Надеюсь, что если я не буду занят с детьми или не зависну где-нибудь на острове, наслаждаясь жизнью, то смогу быть здесь, чтобы поприветствовать этого человека», – заявил грек.

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