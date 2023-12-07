Стеф Карри: «Если бы не Куминга, мы бы проиграли «Портленду». Форвард провел на скамейке всю первую половину

Разыгрывающий « » оценил вклад форварда в победу над « » (110:106).

Куминга провел на скамейке запасных всю первую половину, а всю заключительную четверть – на паркете. В заключительной 12-минутке он набрал 9 очков (4 из 4 с игры), сделал подбор, передачу и перехват.

«Всем в раздевалке сейчас говорят быть наготове. Не значит, что тебе должна нравиться своя роль, но ты должен ее «принять». И эта возможность [у Куминги] появилась после того, как всю первую половину он был вне ротации.

И если бы не Куминга, который показал свой подход к делу и готовность всегда помочь команде, мы бы проиграли этот матч», – сказал Карри после игры.