Стеф Карри: «Если бы не Куминга, мы бы проиграли «Портленду». Форвард провел на скамейке всю первую половину

Теги Голден Стэйт Портленд НБА Стефен Карри Джонатан Куминга Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри оценил вклад форварда Джонатана Куминги в победу над «Портлендом» (110:106).

Куминга провел на скамейке запасных всю первую половину, а всю заключительную четверть – на паркете. В заключительной 12-минутке он набрал 9 очков (4 из 4 с игры), сделал подбор, передачу и перехват.

«Всем в раздевалке сейчас говорят быть наготове. Не значит, что тебе должна нравиться своя роль, но ты должен ее «принять». И эта возможность [у Куминги] появилась после того, как всю первую половину он был вне ротации.

И если бы не Куминга, который показал свой подход к делу и готовность всегда помочь команде, мы бы проиграли этот матч», – сказал Карри после игры.

1 комментарий
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Керр гений )
Еще нужно с Клэем так попробовать.
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