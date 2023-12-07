Стеф Карри: «Если бы не Куминга, мы бы проиграли «Портленду». Форвард провел на скамейке всю первую половину
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри оценил вклад форварда Джонатана Куминги в победу над «Портлендом» (110:106).
Куминга провел на скамейке запасных всю первую половину, а всю заключительную четверть – на паркете. В заключительной 12-минутке он набрал 9 очков (4 из 4 с игры), сделал подбор, передачу и перехват.
«Всем в раздевалке сейчас говорят быть наготове. Не значит, что тебе должна нравиться своя роль, но ты должен ее «принять». И эта возможность [у Куминги] появилась после того, как всю первую половину он был вне ротации.
И если бы не Куминга, который показал свой подход к делу и готовность всегда помочь команде, мы бы проиграли этот матч», – сказал Карри после игры.
Еще нужно с Клэем так попробовать.