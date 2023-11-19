Яннис Адетокумбо стал самым молодым игроком в истории, достигшим отметки в 16 000 очков, 7 000 подборов и 3 000 передач за карьеру
В субботу «Милуоки» обыграл «Даллас» и одержал девятую победу в сезоне.
Яннис Адетокумбо закончил игру с 40 очками, 15 подборами и 7 передачами, чем вписал свое имя в историю. Суперзвезда «Бакс» стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим за карьеру более 16 000 очков, 7 000 подборов и 3 000 передач.
Грек достиг этой отметки в возрасте 28 лет и 347 дней. Ранее рекорд, который держался 16 лет, принадлежал Кевину Гарнетту (он был более чем на полгода старше – 29 лет и 199 дней).
Пятерку лидеров в этом списке замыкают Карим Абдул-Джаббар (30 лет, 354 дня), Ларри Берд (31 год, 69 дней) и Леброн Джеймс (31 год, 84 дня).
В этом сезоне Адетокумбо набирает в среднем 28,3 очка, 9,5 подбора и 4,1 передачи за игру, а «Бакс» занимают третье место в Восточной конференции с девятью победами и четырьмя поражениями.
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